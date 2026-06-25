LaMelo Ball llega a Timberwolves de Minnesota en un traspaso histórico de la NBA

Los movimientos continúan marcando la temporada baja de la NBA y uno de los más importantes involucró a los Hornets de Charlotte y a los Timberwolves de Minnesota. De acuerdo con el periodista especializado Shams Charania, la franquicia de Minnesota adquirió al base LaMelo Ball, quien deja atrás cinco temporadas con Charlotte para integrarse a un equipo que busca consolidarse como contendiente al campeonato. El acuerdo también incluye la llegada del escolta Josh Green a los Timberwolves de Minnesota. A cambio, los Hornets de Charlotte reciben al ala-pívot Naz Reid, una selección de primera ronda del Draft de 2033 sin protección, tres intercambios de selecciones de primera ronda (2028, 2029 y 2030) y tres selecciones de segunda ronda correspondientes a 2029, 2032 y 2033.

Minnesota apuesta por una nueva dupla Con este movimiento, los Timberwolves de Minnesota suman a uno de los bases más talentosos de la liga para acompañar a Anthony Edwards, quien se ha convertido en la principal figura de la franquicia.

Ball, seleccionado con la tercera elección global del Draft de 2020, llega después de una de las campañas más consistentes de su carrera. En la temporada regular disputó 72 encuentros y registró promedios de 20.1 puntos, 7.1 asistencias y 4.8 rebotes por partido, además de 1.2 robos de balón. Su incorporación fortalece tanto la generación ofensiva como la distribución del balón para un equipo que en las últimas tres temporadas ha logrado avanzar a los playoffs, pero que aún busca dar el siguiente paso hacia las Finales de la NBA. En el plantel también permanecen jugadores clave como Rudy Gobert, Jaden McDaniels y Ayo Dosunmu, quienes complementarán un núcleo que ahora tendrá a Ball y Edwards como principales referentes en el perímetro. Hornets priorizan el aspecto financiero Para los Hornets de Charlotte, la operación responde tanto a una decisión deportiva como económica. La salida de LaMelo Ball representa el inicio de una nueva etapa para la organización, que obtiene un importante paquete de selecciones de Draft para fortalecer su proyecto a futuro. Además del capital deportivo recibido, el equipo mejora su situación financiera. Según el analista especializado Yossi Gozlan, Charlotte reducirá aproximadamente 30 millones de dólares de su masa salarial gracias al intercambio.

El movimiento también les permitirá registrar cerca de 40.8 millones de dólares relacionados con el contrato del jugador elegido en la tercera posición del Draft de 2020, lo que brinda mayor margen para futuras incorporaciones y negociaciones. Mientras Charlotte apuesta por reconstruir su plantilla con flexibilidad económica y activos para el futuro, los Timberwolves de Minnesota envían un mensaje claro sobre sus aspiraciones inmediatas. La llegada de LaMelo Ball busca darle al equipo una nueva dimensión ofensiva y aumentar sus posibilidades de competir por el título de la NBA en la próxima temporada.

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