Saltillense Omar Gael Martínez se integra a las fuerzas básicas de Querétaro FC

La noticia fue dada a conocer por el Club Atlético Sorensic, institución en la que Martínez se formó durante ocho años y que celebró públicamente este nuevo capítulo en la carrera del futbolista.

El delantero saltillense Omar Gael Martínez , mejor conocido en el futbol como “El Cabrito” Martínez, continúa construyendo su camino hacia el máximo circuito. Luego de destacar con el Saltillo Soccer FC y representar a México en competencias internacionales, el atacante fue anunciado como nuevo integrante de las fuerzas básicas de Querétaro FC.

La incorporación a las categorías inferiores de Querétaro representa una oportunidad para que el delantero continúe su desarrollo dentro de una estructura de Liga MX, con la posibilidad de escalar hacia las divisiones superiores de la institución.

”Un paso gigante en tu carrera. Listo ahora en fuerzas básicas, ya todo un Gallo de Querétaro FC. Estamos extremadamente orgullosos de ti, sabemos que elegiste el camino correcto al éxito”, publicó el club en sus redes sociales, donde también reconoció el esfuerzo y la constancia del jugador durante su proceso de formación.

Martínez llega a este nuevo reto después de consolidarse como uno de los jugadores con mayor proyección de Saltillo Soccer FC, equipo con el que fue clave para ascender a la Liga Premier en la Temporada 2025-26.

Su crecimiento también le abrió las puertas de la Selección Nacional Sub-19 de la Liga TDP, convocatoria que le permitió representar a México en la Oviedo Cup 2026, disputada en España.

Precisamente en ese torneo internacional protagonizó una de las actuaciones más destacadas de su carrera al marcar tres goles en el triunfo de la selección mexicana por marcador de 9-0 sobre el conjunto español Asunción CF, resultado con el que el combinado nacional inició de forma contundente su participación.

Ese rendimiento fortaleció su proyección y ahora se traduce en la oportunidad de incorporarse a una organización de Primera División, donde buscará seguir demostrando sus condiciones como atacante.

En su mensaje, el Club Atlético Sorensic también agradeció a Martínez por haber defendido sus colores durante ocho años y lo exhortó a mantener la disciplina que lo ha llevado hasta este momento.

”Gracias por estos ocho años de portar con orgullo la playera del mítico Club Atlético Sorensic. Mantente firme siempre de la mano de Dios y con el apoyo de tu familia. Recuerda nunca rendirte para ser cada día mejor”, expresó la institución.

Con este nuevo desafío, Omar Gael Martínez suma un paso más en un proceso que comenzó en las canchas de Saltillo y que ahora lo acerca al futbol profesional de la Liga MX, donde buscará abrirse camino con los Gallos Blancos de Querétaro.