LeBron James debuta con Sixers y sorprende con sus números, pero Nets arruinan su estreno

LeBron James debutó con los 76ers de Filadelfia y mostró su influencia, aunque sin triunfo. En su debut de pretemporada, el alero de 41 años sumó 10 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes durante la derrota 114-108 frente a los Nets de Brooklyn, disputada en el Barclays Center. El máximo anotador de la NBA solo lanzó una vez al aro. Encestó la única oportunidad que intentó y firmó una actuación perfecta desde la línea de tiros libres, con ocho aciertos en ocho intentos.

También consiguió un robo de balón en 18 minutos de actividad, todos durante la primera mitad. James prefirió organizar el ataque. Repartió sus cinco asistencias en el primer cuarto y se entendió con Tyrese Maxey, Joel Embiid y el recién llegado Jaylen Brown. Su primera canasta con el uniforme de Filadelfia llegó en el segundo periodo, mediante una bandeja que puso a los Sixers al frente 40-39. Nick Nurse estrenó un quinteto estelar: Maxey, VJ Edgecombe, Brown, James y Embiid. Sixers se marchó al descanso con ventaja de 58-56, pero Brooklyn cambió el rumbo del encuentro con un tercer periodo de 37 puntos contra 23, suficiente para construir la diferencia que sostuvo hasta el final. Jaylen Brown encabezó a los Sixers con 18 unidades, seguido por Maxey, quien aportó 14.

Las pérdidas de balón y los fallos defensivos dejaron claro que la plantilla aún necesita coordinación. Después del partido, LeBron reconoció que vestir otra camiseta se sintió diferente, aunque aseguró que el juego sigue siendo el mismo. Tras ocho temporadas con Lakers, el cuatro veces campeón abre su campaña número 24 en la NBA con el reto de convertir el talento de Filadelfia en resultados. Los 76ers continuarán la preparación con dos encuentros ante Celtics de Boston antes de iniciar la temporada regular el 20 de octubre, como visitantes ante los Knicks de Nueva York. La primera aparición del “Rey” dejó destellos de liderazgo y una advertencia: el nuevo proyecto todavía está en construcción. La prueba inicial quedó atrás.