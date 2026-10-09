Saltillo Soccer se juega el repunte ante Vaqueros Reynosa: ¿a qué hora y dónde ver el duelo?

Saltillo Soccer buscará dejar atrás su último tropiezo y recuperar terreno en la Liga Premier Serie A cuando visite este sábado 10 de octubre a Vaqueros Reynosa, en la Jornada 7 del torneo 2026-2027. El duelo arrancará a las 7 de la noche en Reynosa, y podrá seguirse por YouTube, según informó el club. Los Coyotes llegan golpeados tras perder 3-0 frente a Mineros de Fresnillo, resultado que los dejó con ocho puntos en el Grupo 1. Aldo Encinas anotó dos veces y Jair Ramírez selló la goleada.

Además, el encuentro terminó con una confrontación entre integrantes de ambos planteles, por la cual Saltillo Soccer anunció una investigación interna. El equipo dirigido por Joel de León necesita responder en la cancha. Después de seis compromisos registra dos victorias, un empate y tres derrotas, con nueve goles a favor y 15 recibidos. Su principal desafío será recuperar la contundencia y cerrar los espacios que le han costado tantos fuera del Estadio Olímpico Francisco I. Madero. La irregularidad ha marcado su arranque: venció 3-2 a Real Apodaca y 2-0 a Correcaminos UAT II, pero también sufrió derrotas ante La Tribu de Ciudad Juárez, FC Santiago y Fresnillo.

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Frente a Héroes de Zaci empató 2-2 y obtuvo el punto adicional en penales, con Salvador “Rayo” Medina como autor de un doblete. Enfrente estará un Vaqueros Reynosa que atraviesa un mejor momento. El conjunto tamaulipeco suma 13 unidades y acumula dos triunfos consecutivos: 2-1 sobre Mineros de Fresnillo y el mismo marcador ante Real Apodaca. En seis jornadas ha conseguido cuatro victorias, un empate y una derrota. Los locales han marcado 11 tantos y recibido ocho, números que anticipan una prueba exigente para la zaga saltillense.

Sumar de visita no solo representaría un impulso anímico después de Fresnillo, sino también la posibilidad de acortar distancias con los equipos que pelean por los primeros lugares. Después del compromiso fronterizo, Saltillo Soccer volverá a casa el sábado 17 de octubre para recibir a ACF Zapotlanejo en el Olímpico Francisco I. Madero. Antes deberá superar a un rival que llega en ascenso y demostrar que puede competir con mayor solidez lejos de Saltillo.