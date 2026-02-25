Lobos UAdeC pausan actividad en Liga ABE tras comunicado por situación de seguridad

La actividad de los equipos de Lobos quedó en pausa. La página oficial de los representativos de la Universidad Autónoma de Coahuila informó que están a la espera de indicaciones por parte de la Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE), luego del comunicado emitido por el organismo nacional en el que se determinó suspender de manera temporal todos los partidos y actividades oficiales.

La ABE dio a conocer que, derivado de la situación de seguridad que se presenta en distintas regiones del país tras la caída de “El Mencho”, se tomó la decisión de frenar la jornada en curso hasta nuevo aviso. La medida aplica para todas las instituciones afiliadas y, por lo tanto, impacta directamente a los conjuntos varonil y femenil de Lobos que participan en la temporada 2025-2026 de la Liga ABE.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suma talento: Víctor González recibe beca completa con Lobos para jugar en ONEFA

En el documento fechado el 22 de febrero de 2026 en Ciudad de México, la Dirección General de la ABE señaló que la prioridad es salvaguardar la integridad de estudiantes-atletas, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados. También precisó que en los próximos días se dará seguimiento puntual a la situación y se mantendrá comunicación constante con las universidades para informar sobre la eventual reprogramación de los encuentros.

Horas después del anuncio, Lobos compartió el posicionamiento y añadió un breve mensaje: “Esperamos indicaciones por parte de la Asociación de Básquetbol Estudiantil”, dejando claro que el programa deportivo universitario se apegará a lo que determine la liga.