Juan Pablo Téllez gana bronce en la Serie Mundial de Tiro con Arco bajo techo en Mérida

El arquero saltillense Juan Pablo Téllez consiguió la medalla de bronce en la prueba bajo techo de la Serie Mundial de Tiro con Arco que se desarrolla en Mérida, tras imponerse en el duelo por el tercer lugar al experimentado Luis Álvarez.

El enfrentamiento por el podio se mantuvo cerrado desde el inicio, con parciales de 27-28, 29-27, 28-29, 28-28 y 30-28, reflejando la paridad entre ambos arqueros a lo largo de las cinco rondas reglamentarias. Ninguno logró despegarse en el marcador, lo que llevó la definición hasta una flecha de desempate.

En ese momento decisivo, el representante de Saltillo consiguió un disparo de 10 puntos, superando el 9 registrado por su rival, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los tres mejores de la competencia.

Con este resultado, Téllez sube al podio en una de las competencias internacionales del calendario bajo techo, donde participan algunos de los mejores exponentes del tiro con arco en la modalidad recurvo. El desenlace del enfrentamiento evidenció la consistencia de ambos atletas durante el desarrollo del duelo, así como la importancia de la precisión en los momentos clave.