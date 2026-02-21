Juan Pablo Téllez gana bronce en la Serie Mundial de Tiro con Arco bajo techo en Mérida

Deportes
/ 21 febrero 2026
    Juan Pablo Téllez gana bronce en la Serie Mundial de Tiro con Arco bajo techo en Mérida
    El enfrentamiento por el tercer lugar se mantuvo parejo durante las cinco rondas. FOTO: FB/LOBOS UADEC

El arquero saltillense obtuvo la medalla tras vencer a Luis Álvarez en un duelo que se definió con flecha de desempate

El arquero saltillense Juan Pablo Téllez consiguió la medalla de bronce en la prueba bajo techo de la Serie Mundial de Tiro con Arco que se desarrolla en Mérida, tras imponerse en el duelo por el tercer lugar al experimentado Luis Álvarez.

El enfrentamiento por el podio se mantuvo cerrado desde el inicio, con parciales de 27-28, 29-27, 28-29, 28-28 y 30-28, reflejando la paridad entre ambos arqueros a lo largo de las cinco rondas reglamentarias. Ninguno logró despegarse en el marcador, lo que llevó la definición hasta una flecha de desempate.

En ese momento decisivo, el representante de Saltillo consiguió un disparo de 10 puntos, superando el 9 registrado por su rival, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los tres mejores de la competencia.

Con este resultado, Téllez sube al podio en una de las competencias internacionales del calendario bajo techo, donde participan algunos de los mejores exponentes del tiro con arco en la modalidad recurvo. El desenlace del enfrentamiento evidenció la consistencia de ambos atletas durante el desarrollo del duelo, así como la importancia de la precisión en los momentos clave.

$!Téllez representó a la UAdeC en la competencia internacional bajo techo.
Téllez representó a la UAdeC en la competencia internacional bajo techo. FOTO: FB/LOBOS UADEC

El duelo por el tercer puesto fue uno de los más parejos de la jornada, al mantenerse con alternancia en la ventaja durante cada set. La igualdad incluso en el cuarto parcial obligó a que todo se resolviera en la última ronda y posteriormente en el desempate, donde la diferencia mínima terminó por definir el resultado.

La participación de Juan Pablo Téllez forma parte de la representación de la Universidad Autónoma de Coahuila en esta justa internacional, en la que el arquero logró posicionarse entre los mejores del certamen en su categoría.

Este resultado representa un avance en su proceso competitivo dentro del circuito internacional bajo techo, sumando experiencia en eventos que reúnen a atletas con trayectoria en campeonatos continentales y mundiales.

Temas


Tiro con arco
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC
Lobos UAdeC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

