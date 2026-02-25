UAdeC suma talento: Víctor González recibe beca completa con Lobos para jugar en ONEFA

El duranguense Víctor González, de 18 años, se integró de forma oficial al programa de futbol americano de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, luego de obtener una beca completa para competir en la próxima temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

Desde hace poco más de un mes, el joven se encuentra en Saltillo, donde ha comenzado su proceso de adaptación tanto en el ámbito académico como deportivo. Su llegada al equipo universitario se dio tras participar en una práctica de prueba en la que fue observado por el cuerpo técnico. Posteriormente, los entrenadores Daniel Carrete y Ángel Esparza sostuvieron una reunión con él y su familia para analizar su posible incorporación. Días más tarde, recibió la confirmación de que formaría parte del roster con apoyo total para sus estudios.

González señaló que el respaldo de su familia ha sido clave en esta nueva etapa, especialmente al tener que dejar su lugar de origen para continuar su desarrollo deportivo. Comentó que, a pesar de la distancia, mantiene contacto constante con ellos, lo que le permite mantenerse enfocado en sus objetivos.

El cambio de categoría ha representado un reto importante. El propio jugador reconoció que el nivel de exigencia física en la Liga Mayor es considerablemente distinto al que enfrentaba anteriormente en el futbol americano juvenil en Durango. Indicó que desde sus primeros entrenamientos notó diferencias en el ritmo de trabajo y en la preparación física de sus compañeros, lo que lo ha llevado a modificar su rutina para mantenerse competitivo dentro del grupo.