UAdeC suma talento: Víctor González recibe beca completa con Lobos para jugar en ONEFA
El joven duranguense fue incorporado al equipo de Coahuila tras obtener una beca completa para competir en la próxima temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, donde buscará consolidarse en la Liga Mayor
El duranguense Víctor González, de 18 años, se integró de forma oficial al programa de futbol americano de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, luego de obtener una beca completa para competir en la próxima temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).
Desde hace poco más de un mes, el joven se encuentra en Saltillo, donde ha comenzado su proceso de adaptación tanto en el ámbito académico como deportivo. Su llegada al equipo universitario se dio tras participar en una práctica de prueba en la que fue observado por el cuerpo técnico. Posteriormente, los entrenadores Daniel Carrete y Ángel Esparza sostuvieron una reunión con él y su familia para analizar su posible incorporación. Días más tarde, recibió la confirmación de que formaría parte del roster con apoyo total para sus estudios.
González señaló que el respaldo de su familia ha sido clave en esta nueva etapa, especialmente al tener que dejar su lugar de origen para continuar su desarrollo deportivo. Comentó que, a pesar de la distancia, mantiene contacto constante con ellos, lo que le permite mantenerse enfocado en sus objetivos.
El cambio de categoría ha representado un reto importante. El propio jugador reconoció que el nivel de exigencia física en la Liga Mayor es considerablemente distinto al que enfrentaba anteriormente en el futbol americano juvenil en Durango. Indicó que desde sus primeros entrenamientos notó diferencias en el ritmo de trabajo y en la preparación física de sus compañeros, lo que lo ha llevado a modificar su rutina para mantenerse competitivo dentro del grupo.
Actualmente, el equipo trabaja bajo la dirección del entrenador en jefe Frank González, con miras a consolidar su desempeño dentro de la Conferencia Nacional. En ese sentido, el objetivo colectivo es buscar el ascenso a las 14 Grandes, considerada la categoría más alta del futbol americano universitario en México.
A nivel personal, Víctor González apunta a ganarse un lugar dentro del equipo titular y aportar en su posición a partir de sus cualidades físicas. Además, destacó que el programa deportivo mantiene un enfoque en el equilibrio entre el rendimiento académico y el entrenamiento, aspecto que considera fundamental para su crecimiento integral.
Finalmente, el joven envió un mensaje a quienes buscan abrirse camino en el deporte, al señalar que la constancia en los entrenamientos y en los estudios puede marcar diferencia a largo plazo en el cumplimiento de metas.
