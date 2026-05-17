NBA 2026: Cavaliers eliminan a Pistons y vuelven a Finales del Este

Los Cavaliers de Cleveland dejaron atrás años de reconstrucción y regresaron a las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde la salida de LeBron James. El equipo de Ohio resolvió con autoridad el Juego 7 frente a los Pistons de Detroit y avanzó tras imponerse 124-94 en el Little Caesars Arena. El encuentro comenzó con una jugada que marcó el tono de la noche. Donovan Mitchell asistió a Evan Mobley con un alley-oop en los primeros segundos, mientras Cleveland mostraba intensidad desde el arranque. Aunque Detroit tuvo momentos positivos desde el perímetro durante el primer cuarto, los visitantes encontraron rápidamente el control del partido.

Mitchell cerró el periodo inicial con un triple sobre la bocina que colocó el marcador 31-22 y dio impulso a unos Cavaliers que nunca dejaron de crecer en confianza. En un duelo marcado por la presión de un séptimo partido, también apareció un protagonista inesperado: Sam Merrill.

El escolta aprovechó los espacios defensivos y aportó puntos importantes durante la primera mitad. Su producción ayudó a que Cleveland ampliara la diferencia antes del descanso. Desde la banca, el entrenador Kenny Atkinson mantuvo la intensidad de su equipo y logró que la ventaja alcanzara los 20 puntos en los minutos finales del segundo cuarto. Para la segunda mitad, los Pistons intentaron reaccionar impulsados por su afición, pero nunca lograron acercarse lo suficiente en el marcador. Cleveland siguió encontrando respuestas ofensivas y Mitchell volvió a marcar diferencia en el cierre del tercer periodo, prácticamente apagando las aspiraciones del conjunto local. La frustración comenzó a notarse en la duela del equipo de Detroit conforme avanzaba el último cuarto. A menos de cinco minutos del final, el entrenador J. B. Bickerstaff decidió retirar a sus titulares, incluido Cade Cunningham, quien terminó la serie con un gesto de decepción tras la eliminación.

Con el resultado definido, ambos equipos dieron minutos a los jugadores del fondo de la banca mientras el reloj consumía los últimos segundos del encuentro. La victoria confirmó el regreso de los Cavaliers de Cleveland a una instancia que no alcanzaban desde 2018, cuando todavía contaban con LeBron James como líder del proyecto. Ahora, Cleveland enfrentará a los New York Knicks en las Finales de la Conferencia Este, en una serie que marcará una nueva oportunidad para que la franquicia vuelva a pelear por un lugar en las Finales de la NBA.

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