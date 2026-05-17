Precios del Petróleo siguen elevados ante estancamiento de negociaciones en Oriente Medio

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    Precios del Petróleo siguen elevados ante estancamiento de negociaciones en Oriente Medio
    Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, mayo del 2026. AP

Sigue en aumento el riesgo de que la escasez del suministro del crudo se prolongue hasta la segunda mitad del año

Los precios del petróleo continúan elevados y expuestos a una fuerte volatilidad, mientras el escaso avance geopolítico mantiene elevada la incertidumbre sobre la logística de suministro en Oriente Medio.

Lo anterior de acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, quien resaltó que las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz y sus alrededores siguen limitando el tránsito, lo que refuerza las expectativas de que el mercado mundial podría seguir estando bajo presión.

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Resaltó que incluso en caso de una reapertura, la normalización podría ser desigual, pues los calendarios de transporte y la logística de exportación probablemente necesitarán tiempo para estabilizarse, lo que sugiere que cualquier recuperación de los flujos físicos podría ser gradual en lugar de inmediata.

Al mismo tiempo, los esfuerzos por ampliar la flexibilidad de las exportaciones están cobrando impulso. Saudi Aramco ha destacado sus planes de explorar la posibilidad de aumentar la capacidad en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Mientras, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado medidas para acelerar un nuevo proyecto de oleoducto destinado a ampliar la capacidad de exportación de crudo a través de Fujairah, evitando el estrecho de Ormuz a medio plazo.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo volátil y muy sensible a los acontecimientos geopolíticos y a las condiciones del tránsito marítimo. Sería necesaria una mejora sostenida de la seguridad y una normalización duradera de los flujos para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro, mientras que nuevas interrupciones podrían mantener elevados los precios.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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