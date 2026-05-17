Precios del Petróleo siguen elevados ante estancamiento de negociaciones en Oriente Medio

Los precios del petróleo continúan elevados y expuestos a una fuerte volatilidad, mientras el escaso avance geopolítico mantiene elevada la incertidumbre sobre la logística de suministro en Oriente Medio.

Lo anterior de acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, quien resaltó que las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz y sus alrededores siguen limitando el tránsito, lo que refuerza las expectativas de que el mercado mundial podría seguir estando bajo presión.

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Resaltó que incluso en caso de una reapertura, la normalización podría ser desigual, pues los calendarios de transporte y la logística de exportación probablemente necesitarán tiempo para estabilizarse, lo que sugiere que cualquier recuperación de los flujos físicos podría ser gradual en lugar de inmediata.

Al mismo tiempo, los esfuerzos por ampliar la flexibilidad de las exportaciones están cobrando impulso. Saudi Aramco ha destacado sus planes de explorar la posibilidad de aumentar la capacidad en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Mientras, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado medidas para acelerar un nuevo proyecto de oleoducto destinado a ampliar la capacidad de exportación de crudo a través de Fujairah, evitando el estrecho de Ormuz a medio plazo.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo volátil y muy sensible a los acontecimientos geopolíticos y a las condiciones del tránsito marítimo. Sería necesaria una mejora sostenida de la seguridad y una normalización duradera de los flujos para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro, mientras que nuevas interrupciones podrían mantener elevados los precios.