Se accidenta autobús con jornaleros agrícolas en Guerrero; hay 13 lesionados

CACAHUAMILPA, GRO.-Trece jornaleros agrícolas que se dirigían al Municipio de Chilapa resultaron heridos la madrugada de este domingo durante un accidente del autobús en que viajaban en la Carretera Ixtapa de la Sal-Taxco, a la altura de la comunidad de Cacahuamilpa, en el Municipio de Taxco de Alarcón. Los lesionados, entre los que se encuentran mujeres y niños, fueron trasladados a un hospital de Iguala por otro autobús que iba en la caravana.

Los trabajadores del campo venían de regreso de Jalisco, en donde habían laborado durante varios meses. De acuerdo a reportes oficiales, los 13 jornaleros agrícolas fueron internados en el Hospital del IMSS-Bienestar y el Hospital del ISSSTE en Iguala; todos cuentan con un estado de salud estable.

CONDICIONES LABORALES DE JORNALEROS SE AGRAVARON El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que en el 2025 emigraron 13 mil 360 personas de los municipios de la Montaña para trabajar de jornaleros agrícolas en estados del norte del País. En el 2024, el número de emigrantes fue de 11 mil 50 jornaleros.

“Las condiciones de explotación laboral e incluso de seguridad de los jornaleros de la Montaña se han agravado en este gobierno de la Cuarta Transformación”, señala el informe.

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