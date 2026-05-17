Pemex retrasa hasta 2033 deuda con proveedores

Antes de que Juan Carlos Carpio Fragoso asumiera la dirección, Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó retrasar por ocho años 67% de la deuda que tiene con sus proveedores, de acuerdo con la Cuenta Pública 2025. “Pemex emitió acuerdos modificatorios para extender el plazo de pago con proveedores y contratistas de varios acuerdos, para pagar los saldos generados en 2025 en ocho años, mediante pagos trimestrales de capital e intereses. Al 31 de marzo de 2026, el monto de estos acuerdos ascendió a 250 mil 498 millones 559 mil pesos”, revela el informe que integra la Secretaría de Hacienda y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión. Al cierre de marzo, la petrolera arrastra un adeudo total con sus proveedores de 375 mil millones de pesos, es decir, dos terceras partes se postergarán de aquí a 2033.

Desde el sexenio pasado se prometió que las deudas se liquidarían, pero Pemex enfrenta dificultades financieras por la falta de flujo de efectivo y el robo de combustibles, explican analistas. ”El nuevo director viene del equipo compacto de la Secretaría de Energía, de la Presidenta de la República. Creo que tiene todo para poder brillar y sacar adelante los proyectos que requiere Pemex, pero hay que tener una libertad financiera y operativa para poderlo ejercer, porque si tu presupuesto está comprometido y vemos estos paros por incidentes como incendios o derrames que son más seguido, entonces no hay camino libre”, dijo el consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra. “Con el sector privado esto es una señal que indica algo. ¿Cómo quieres atraer inversiones si no das certeza jurídica? Puede haber países como la Guayana Francesa que son más atractivos para la inversión que Pemex. Esta situación, el cambio de perspectiva de estable a negativa de la deuda de Pemex, y el cambio de director, ponen a pensar más a la iniciativa privada”, comentó durante una entrevista con el medio de comunicación El Universal.

La deuda con proveedores ha sido atendida desde diferentes frentes a partir de recursos federales y mediante financiamiento a través de Banobras, institución de la banca de desarrollo que aceptó capitalizar a Pemex con más de 13 mil millones de dólares desde agosto del año pasado. Al despedirse el jueves, Víctor Rodríguez Padilla destacó que durante su gestión se redujo a 75 mil millones de dólares la deuda financiera de Pemex y a 20 mil millones de dólares los pasivos con sus proveedores. Dijo que se regularizó el pago a proveedores y mejoraron las perspectivas crediticias de la empresa por primera vez en más de una década. La noticia del relevo en Pemex coincidió con la convención anual que sostenían gasolineros en Mérida, Yucatán.

Testimonios que pidieron el anonimato por temor a represalias dijeron a este diario que al gobierno no le interesa escuchar al sector privado y una prueba fue la ausencia de las autoridades por segundo año consecutivo en el evento de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la unión de asociaciones de empresarios del sector de hidrocarburos líquidos y estaciones de servicio más grande del país. RAZONES POLÍTICAS Desde el punto de vista de Héctor Gutiérrez, empresario que participó en la convención, las razones políticas están por encima de las técnicas. “Hace falta más diálogo para entender los ajustes del gobierno, para entender a dónde va y qué papel jugamos. Hemos visto que las razones políticas están por encima de las técnicas y en algunos casos no debe ser así. No está mal ser empresario, no está mal trabajar para intentar ganar dinero y por eso es que nos quejamos muchos, hacen falta más mesas en las que participe el gobierno y que eso se vea reflejado en realidad”, concluyó.

El pasado miércoles, cuando revisó de estable a negativa la perspectiva de calificación de Pemex, Standard & Poor’s destacó que la compañía recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en apoyo gubernamental entre los años 2019 y 2025. La agencia que dirige Roberto Sifón-Arévalo añadió que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado distintos mecanismos para respaldar a la empresa, pero el perfil crediticio individual de la petrolera se mantiene en “ccc+”, debido a lo que S&P considera una estructura de capital insostenible, asociada a baja liquidez y elevados niveles de apalancamiento. “Nuestra expectativa es que el gobierno continuará participando en las deliberaciones del Consejo de Administración de Pemex; y nuestra opinión es que Pemex seguirá ejecutando su estrategia de financiamiento en estrecha coordinación con Hacienda”, recalcó la principal agencia calificadora del mundo.

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