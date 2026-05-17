Del domingo al martes, SMN prevé incremento de lluvias en estas regiones; onda de calor sobre 24 estados de México

Este domingo 17 de mayo, una línea seca en el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, con una vaguada en altura, con la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además del noroeste, norte, centro y sureste mexicano, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Presentándose lluvias muy fuertes en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte), además de lluvias fuertes en San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noroeste, sur y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México (norte y este) y Chiapas (sur).

La tarde del sábado, Conagua informó que desde el 17 de mayo incrementarán las lluvias en las regiones noreste, oriente, centro sur, y sureste de México con precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes, condición que prevalecerá para el lunes 18 de mayo. Sin embargo, a partir del martes la lluvias podrían estarse incrementando con acumulados de 75 hasta 150 milímetros (mm) de precipitación para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Durango (oeste y noreste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes (suroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro y sureste), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro), Tlaxcala (este), Morelos, Puebla (centro, sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (centro y norte), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste). Finalmente, se pronostican vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros, junto a lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros, junto a lluvia débil a tormenta y lapsos soleados. La temperatura máxima será de 32 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. En Monclova se espera un día nubes y clatos con lluvia débil. La temperatura máxima será de 38 °C, mientras que la mínima será de 25 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto a parcialmente nuboso hasta lapsos de tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 37 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noroeste, sur y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México (norte y este) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias fuertes a muy podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste). Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Sonora y Estado de México.

VIENTOS Y OLEAJE Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California Sur, Jalisco y Zacatecas; y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco; y de componente sur: Veracruz (sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de Baja California. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades. Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.

Publicidad