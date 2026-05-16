Eiza González afianza su lugar en Hollywood de la mano de Guy Ritchie

Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, ‘In the Grey’, marcando su tercera colaboración con el director británico, en la que da vida a una peligrosa y determinada negociadora. “Siempre voy a estar muy agradecida con Guy porque vio algo en mí que mucha gente no, y siempre me ha permitido salir de mi zona de confort con personajes”, dice la actriz mexicana en una entrevista con EFE. Cuando González conoció a Ritchie, director de ‘Snatch’, la intérprete recuerda haberle “lavado la cabeza” con la idea de que podía hablar con acento británico.

“No sé si en ese entonces tenía la oportunidad de realmente hablar con acento británico, pero yo lo logré”, relata. Desde entonces, ambos se llevaron muy bien y forjaron una relación amistosa y profesional que convirtió a la actriz de Baby Driver en una colaboradora habitual en la etapa más reciente de la filmografía de Ritchie. González se adentró al universo del director interpretando a una espía de la Segunda Guerra Mundial en ‘The Ministry of Ungentlemanly’ Warfare, junto a Henry Cavill y Alan Ritchson; y un año más tarde se unió a Fountain of Youth, en la que compartió elenco con John Krasinski y Natalie Portman como una agente de una secta secreta. Este fin de semana llega a las salas con ‘In the Grey’, en el papel de Rachel Wild, una determinada negociadora que tendrá que salir ilesa de una peligrosa hazaña, consolidándose como una de las pocas protagonistas femeninas bajo la dirección del británico.

“Siento que (Ritchie) siempre tiene al menos un personaje femenino muy, muy fuerte” en sus películas, explica la actriz. Por esa razón, y por la versatilidad y el reto que le aporta cada papel, asegura que le gusta trabajar con el autor de Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

“Rachel Wild es un personaje extremadamente distinto a cualquier otra cosa que he hecho (...) es capaz de hacer lo que ella quiera”, asegura. “Muchas veces a las mujeres no se les permite ser así, y el hecho de que yo pueda ser libre de esa manera en una escena o con un personaje (...) son retos que a mí me parecen interesantes”, añade.

AL MANDO DE JAKE GYLLENHAAL Y HENRY CAVILL Wild tendrá que recuperar una suma multimillonaria de dinero de un peligroso tirano y, para lograrlo, echará mano de un competente equipo con pasado criminal que le guarda una devoción especial. “No cualquier día puedes estar ‘bossing around’ (dando órdenes) a Jake (Gyllenhaal) y a Henry Cavill. Es como muy surreal, pero son grandes compañeros de escena”, cuenta la actriz. Si bien ya había trabajado con Jake Gyllenhaal en la cinta ‘Ambulance’ y con Cavill en ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’, González explica que este proyecto le permitió conocer más personalmente al actor de Superman.

Sin vergüenza y segura, el retrato de una mujer contemporánea González ha forjado su carrera interpretando mujeres predominantemente inteligentes, duras y seguras de sí mismas, convirtiéndose en una figura recurrente dentro del cine de acción. La actriz confiesa que no es algo que haya buscado conscientemente y considera que gran parte de su trabajo retrata lo que es “una mujer contemporánea”.

“Al final del día tengo muchos personajes vulnerables, en 3 Body Problem o I Care a Lot (...) Siento que más bien son mujeres sin vergüenza, claras y seguras de quienes son como personas. Y creo que eso se siente como la mujer contemporánea”, explica. Además de ‘In the Grey’, González estrenará la próxima semana I Love Boosters, junto a Demi Moore y Keke Palmer, y actualmente se prepara para el rodaje de Iron Jane, cinta en la que interpretará a una fisicoculturista.

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