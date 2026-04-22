NBA Playoffs 2026: Pistons empatan serie ante Magic; Thunder toma ventaja 2-0 sobre Suns

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/ 22 abril 2026
    NBA Playoffs 2026: Pistons empatan serie ante Magic; Thunder toma ventaja 2-0 sobre Suns
    Shai Gilgeous-Alexander volvió a marcar el ritmo del Thunder de Oklahoma City con una actuación determinante, liderando otra victoria clave ante los Suns de Phoenix en los Playoffs de la NBA 2026. FOTO: AP

Los Playoffs dejaron este miércoles dos resultados clave rumbo al fin de semana: Detroit venció a Orlando para igualar su serie, mientras que Oklahoma volvió a imponerse a Phoenix

Los Playoffs de la NBA tuvieron una noche importante este miércoles, con dos equipos locales sacando resultados que pueden cambiar el tono de sus eliminatorias de primera ronda. En el Este, los Pistons de Detroit derrotaron 98-83 al Magic de Orlando en el Juego 2 para empatar 1-1 la serie. En el Oeste, el Thunder de Oklahoma City superó 120-107 a los Suns de Phoenix y tomó ventaja de 2-0 antes de que la confrontación cambie de sede.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fin-del-ascenso-en-mexico-las-nuevas-reglas-de-la-liga-mx-para-la-temporada-2026-2027-LA20201183

Pistons responde y revive la serie ante el Magic

Detroit necesitaba reaccionar tras perder el primer partido en casa, y lo hizo con una actuación mucho más completa. Cade Cunningham comandó a los Pistons con 27 puntos, 11 asistencias y seis rebotes, en un juego donde además recibió respaldo colectivo, con cinco compañeros llegando al doble dígito. El momento decisivo llegó en el tercer cuarto, cuando los locales armaron un parcial demoledor de 38-16 para romper el empate y encaminar la victoria.

El triunfo también tuvo un valor simbólico para Detroit, porque terminó con una racha de 11 derrotas consecutivas en casa en postemporada, una sequía que arrastraba desde 2008. Ahora la serie se traslada a Orlando con empate 1-1, lo que convierte al Juego 3 del sábado en un punto de presión total para ambos equipos.

Thunder mantiene el paso y pone contra las cuerdas a Phoenix

En la otra llave destacada de la jornada, Oklahoma City volvió a imponer condiciones ante Phoenix. Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura con 37 puntos y nueve asistencias, mientras que Chet Holmgren aportó 19 unidades, ocho rebotes y cuatro bloqueos para sostener el dominio del vigente campeón del Oeste. El Thunder llegó a tener ventaja de hasta 26 puntos y controló el partido durante la mayor parte de la segunda mitad.

Phoenix intentó reaccionar con 30 puntos de Dillon Brooks y 22 de Devin Booker, pero la desventaja ya era demasiado grande. La única nota de preocupación para Oklahoma City fue la salida de Jalen Williams por una molestia en el tendón de la corva izquierda, luego de aportar 19 puntos en 23 minutos. Con la serie 2-0, el Thunder llegará a Arizona con margen, mientras que los Suns están obligados a responder en casa para no quedar al borde de la eliminación.

Cómo llegan al fin de semana los Playoffs NBA

La lectura de esta jornada es clara: Detroit recuperó vida en una serie que parecía complicarse demasiado pronto, mientras Oklahoma City confirmó por qué sigue siendo uno de los favoritos fuertes de la postemporada. El sábado, ambas eliminatorias entrarán a una nueva etapa con cambio de sede: los Pistons visitarán Orlando con la serie empatada, y el Thunder irá a Phoenix buscando dar un golpe casi definitivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
resultados

Organizaciones


NBA
Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
FGR desmantela red de contrabando de combustible; detectan esquema multimodal y operaciones por más de 23 mil mdp

FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas
Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús ‘N’, el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México.

Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe
El funcionario dijo que agentes de EU nunca han participado en un operativo del Gabinete de Seguridad federal.

Niega Harfuch participación de agentes de EU en operativos en México

Omar García Harfuch y Ulises Lara, en conferencia de prensa este medio día en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hablaron sobre diversos temas de seguridad en el país.

Operativo deshace red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX
Un abismo de desconfianza: el incierto camino hacia un nuevo acuerdo nuclear bajo la sombra de la administración Trump.

¿Irán puede confiar en Trump? Las dudas dificultan las negociaciones de paz
Estados Unidos destacó la cooperación que ha mostrado México en materia de seguridad.

México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” respecto a la muerte de los dos agentes estadounidenses.

Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México
Daniel Pérez Rojas, miembro de los Zetas, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de EU

Daniel Pérez, miembro de los Zetas, se declara culpable en los Estados Unidos