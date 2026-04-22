NBA Playoffs 2026: Pistons empatan serie ante Magic; Thunder toma ventaja 2-0 sobre Suns

Los Playoffs de la NBA tuvieron una noche importante este miércoles, con dos equipos locales sacando resultados que pueden cambiar el tono de sus eliminatorias de primera ronda. En el Este, los Pistons de Detroit derrotaron 98-83 al Magic de Orlando en el Juego 2 para empatar 1-1 la serie. En el Oeste, el Thunder de Oklahoma City superó 120-107 a los Suns de Phoenix y tomó ventaja de 2-0 antes de que la confrontación cambie de sede.

Pistons responde y revive la serie ante el Magic Detroit necesitaba reaccionar tras perder el primer partido en casa, y lo hizo con una actuación mucho más completa. Cade Cunningham comandó a los Pistons con 27 puntos, 11 asistencias y seis rebotes, en un juego donde además recibió respaldo colectivo, con cinco compañeros llegando al doble dígito. El momento decisivo llegó en el tercer cuarto, cuando los locales armaron un parcial demoledor de 38-16 para romper el empate y encaminar la victoria.

El triunfo también tuvo un valor simbólico para Detroit, porque terminó con una racha de 11 derrotas consecutivas en casa en postemporada, una sequía que arrastraba desde 2008. Ahora la serie se traslada a Orlando con empate 1-1, lo que convierte al Juego 3 del sábado en un punto de presión total para ambos equipos. Thunder mantiene el paso y pone contra las cuerdas a Phoenix En la otra llave destacada de la jornada, Oklahoma City volvió a imponer condiciones ante Phoenix. Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura con 37 puntos y nueve asistencias, mientras que Chet Holmgren aportó 19 unidades, ocho rebotes y cuatro bloqueos para sostener el dominio del vigente campeón del Oeste. El Thunder llegó a tener ventaja de hasta 26 puntos y controló el partido durante la mayor parte de la segunda mitad.

Phoenix intentó reaccionar con 30 puntos de Dillon Brooks y 22 de Devin Booker, pero la desventaja ya era demasiado grande. La única nota de preocupación para Oklahoma City fue la salida de Jalen Williams por una molestia en el tendón de la corva izquierda, luego de aportar 19 puntos en 23 minutos. Con la serie 2-0, el Thunder llegará a Arizona con margen, mientras que los Suns están obligados a responder en casa para no quedar al borde de la eliminación. Cómo llegan al fin de semana los Playoffs NBA La lectura de esta jornada es clara: Detroit recuperó vida en una serie que parecía complicarse demasiado pronto, mientras Oklahoma City confirmó por qué sigue siendo uno de los favoritos fuertes de la postemporada. El sábado, ambas eliminatorias entrarán a una nueva etapa con cambio de sede: los Pistons visitarán Orlando con la serie empatada, y el Thunder irá a Phoenix buscando dar un golpe casi definitivo.

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