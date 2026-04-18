Desde Los Ángeles: Lakers derrotan a Rockets; así arrancaron los Playoffs NBA 2026

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Básquetbol
/ 18 abril 2026
    Desde Los Ángeles: Lakers derrotan a Rockets; así arrancaron los Playoffs NBA 2026
    LeBron James marcó el ritmo de Lakers de Los Ángeles en el arranque de los Playoffs de la NBA 2026, liderando la ofensiva y guiando el primer golpe de la serie ante Rockets de Houston. FOTO: AP

Los Playoffs iniciaron con cuatro partidos de primera ronda, pero el foco se lo llevó la victoria de Los Ángeles, que defendieron su casa ante Houston y pegaron primero en la serie del Oeste

El primer día de los Playoffs de la NBA 2026 dejó claro que la postemporada arrancó con intensidad total, y entre todos los resultados, el triunfo de Lakers de Los Ángeles fue uno de los más llamativos.

El conjunto angelino abrió su serie con una victoria de 107-98 sobre Rockets de Houston en el Crypto.com Arena, en un duelo en el que supo imponer condiciones desde la media distancia, mover mejor el balón y aprovechar su localía para tomar ventaja de 1-0.

Aunque LeBron James no firmó una noche explosiva en puntos, sí fue determinante en la conducción del partido con 19 unidades y 13 asistencias, mientras que Luke Kennard apareció como factor inesperado al liderar a Lakers con 27 puntos, en una actuación que terminó por marcar la diferencia en el arranque de la serie.

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Además, el equipo angelino encontró respaldo en otras piezas para sostener la ventaja en un duelo que se apretó por momentos, pero que terminó resolviendo con madurez.

Del lado de Rockets de Houston, la ausencia de Kevin Durant pesó en una noche complicada para su ofensiva.

El cuadro texano apenas tiró 37.6 por ciento de campo, una cifra que explica buena parte de la derrota en California. Lakers, en cambio, mostró mucha más eficiencia y terminó castigando cada desconcentración del rival para quedarse con un Juego 1 que puede ser clave en el desarrollo de la eliminatoria.

La jornada inaugural de los Playoffs de la NBA también dejó otros tres resultados: Cavaliers de Cleveland vencieron 126-113 a Raptors de Toronto, Nuggets de Denver superaron 116-105 a Timberwolves de Minnesota y Knicks de Nueva York derrotaron 113-102 a Hawks de Atlanta.

Con ello, los cuatro equipos locales defendieron su duela en el primer día de la postemporada.

Para Lakers de Los Ángeles, el mensaje fue claro: arrancaron los Playoffs de la NBA 2026 con un triunfo sólido, confianza renovada y una actuación colectiva que ilusiona a su afición rumbo a una serie que apenas comienza.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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