Desde Los Ángeles: Lakers derrotan a Rockets; así arrancaron los Playoffs NBA 2026

El primer día de los Playoffs de la NBA 2026 dejó claro que la postemporada arrancó con intensidad total, y entre todos los resultados, el triunfo de Lakers de Los Ángeles fue uno de los más llamativos.

El conjunto angelino abrió su serie con una victoria de 107-98 sobre Rockets de Houston en el Crypto.com Arena, en un duelo en el que supo imponer condiciones desde la media distancia, mover mejor el balón y aprovechar su localía para tomar ventaja de 1-0.

Aunque LeBron James no firmó una noche explosiva en puntos, sí fue determinante en la conducción del partido con 19 unidades y 13 asistencias, mientras que Luke Kennard apareció como factor inesperado al liderar a Lakers con 27 puntos, en una actuación que terminó por marcar la diferencia en el arranque de la serie.