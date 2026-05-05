NBA Playoffs 2026: Pistons ganan a Cavs y Thunder domina a Lakers en el arranque

La segunda ronda de los playoffs de la NBA comenzó con resultados que marcaron el ritmo de ambas conferencias. Por un lado, los Detroit Pistons tomaron ventaja en el Este, mientras que el Oklahoma City Thunder hizo lo propio en el Oeste con una actuación sólida ante Los Ángeles. En Detroit, Cade Cunningham anotó 23 puntos, Tobias Harris sumó 20 y los Pistons vencieron el martes 111-101 a los Cleveland Cavaliers para abrir su serie de segunda ronda. Duncan Robinson añadió 19 unidades en un triunfo que también significó el fin de una racha de 12 derrotas consecutivas en postemporada contra un mismo rival, una marca que se remontaba a las finales del Este de 2007.

El segundo partido se disputará la noche del jueves en Detroit, donde el equipo local buscará ampliar su ventaja. Por Cleveland, Donovan Mitchell anotó 23 puntos, aunque vio terminar su racha de nueve inicios de serie consecutivos con al menos 30 unidades. James Harden aportó 22 puntos y Max Strus agregó 19 para unos Cavaliers que reaccionaron en el último cuarto.

El juego tuvo varios cambios de ritmo. Detroit llegó a tener ventaja de hasta 18 puntos y se fue al descanso arriba 59-46. Cleveland logró acercarse e incluso empató 93-93 a falta de poco más de cinco minutos con una racha de Harden, pero la respuesta llegó de inmediato. Jalen Duren fue clave en ese tramo con un bloqueo y tres volcadas consecutivas tras asistencias de Cunningham para asegurar el triunfo. Los Pistons, que ganaron la División Central con ocho juegos de ventaja, confirmaron su evolución tras una campaña de 60 victorias, apenas dos años después de una temporada de 68 derrotas. Además, vienen de remontar un 3-1 ante Orlando en la primera ronda, mientras que Cleveland alcanzó esta instancia tras superar a Toronto en siete partidos. En la Conferencia Oeste, el Oklahoma City Thunder confirmó su dominio sobre los Los Angeles Lakers al imponerse 108-90 y tomar ventaja en su serie. El equipo de Oklahoma mantuvo su invicto ante el conjunto angelino en la temporada.

LeBron James inició con fuerza al anotar 12 puntos en el primer cuarto y mantener a los Lakers al frente por varios minutos. Sin embargo, el Thunder cerró ese periodo con una racha de 9-2 que cambió el rumbo del encuentro. A partir de ahí, la defensa local marcó diferencia, forzando pérdidas que se tradujeron en puntos. El partido también estuvo marcado por la lesión de Jarred Vanderbilt, quien sufrió una dislocación en el dedo meñique de la mano derecha tras intentar bloquear un disparo de Chet Holmgren. La baja representa un problema para los Lakers en una serie donde la rotación ya luce limitada. Pese a ello, LeBron mantuvo a su equipo en juego y cerró la primera mitad con 16 puntos. Los Lakers lograron acercarse a cuatro unidades en el tercer cuarto, pero Oklahoma respondió con un triple de Lu Dort y una jugada defensiva convertida en canasta por Cason Wallace. Más tarde, Ajay Mitchell amplió la ventaja con una jugada de cuatro puntos. En el último periodo, el Thunder sentenció el juego tras aprovechar errores consecutivos de Los Ángeles, incluyendo un clavado de Alex Caruso que encendió a la banca. Holmgren lideró con 24 puntos y 12 rebotes, seguido por Shai Gilgeous-Alexander con 18 unidades. Mitchell también aportó 18, mientras que Jarred McCain contribuyó desde el banquillo.

Por los Lakers, LeBron terminó con 24 puntos y seis asistencias, Rui Hachimura sumó 18 y DeAndre Ayton registró 10 puntos y 11 rebotes. Austin Reaves tuvo dificultades ofensivas al encestar solo tres de sus 16 intentos. Así, ambas series arrancaron con mensajes claros: Detroit busca consolidar su resurgimiento, mientras Oklahoma City reafirma su condición de contendiente en el Oeste.

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