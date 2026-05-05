Bayern vs PSG: horario, canal y previa de la semifinal de Champions League

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Fútbol Internacional
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    Bayern vs PSG: horario, canal y previa de la semifinal de Champions League
    Bayern Múnich recibe al PSG con la obligación de remontar el marcador global en el Allianz Arena. FOTO: AP

El conjunto francés llega con ventaja global de 5-4 y visitará el Allianz Arena a la 1:00 p.m., con transmisión por FOX One

El Allianz Arena será el punto de atención este miércoles 6 de mayo, cuando el Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de su serie de semifinales en la UEFA Champions League. El encuentro está programado a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de FOX One.

El conjunto parisino llega con una ventaja global de 5-4, tras un primer duelo con múltiples llegadas y errores defensivos por ambos lados. Ese marcador obliga al equipo alemán a buscar una remontada en casa, donde suele mantener un ritmo alto y presión constante desde el inicio.

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En la antesala del encuentro, ambos clubes optaron por administrar cargas en sus respectivas ligas. El equipo dirigido por Luis Enrique empató 2-2 frente al Lorient, en un partido donde dio minutos limitados a varios titulares. Con una ventaja amplia en la Ligue 1, el PSG ha centrado su planificación en este compromiso europeo.

Por su parte, el Bayern, bajo la conducción de Vincent Kompany, también igualó en su último partido de liga (3-3 ante Heidenheim). El técnico belga decidió resguardar a elementos clave como Harry Kane y Michael Olise, con la intención de contar con su plantel completo para este duelo.

En términos futbolísticos, el Bayern apuesta por su condición de local. En el Allianz Arena suele generar volumen ofensivo y sostener presión alta, aunque en semanas recientes ha mostrado problemas en la zaga, permitiendo goles con frecuencia.

El PSG, en cambio, ha destacado por su capacidad para aprovechar espacios y transiciones. En la ida logró marcar cinco veces, con participación de jugadores jóvenes que han ganado protagonismo. Sin embargo, el equipo francés tendrá una baja sensible con la ausencia de Achraf Hakimi, lo que puede influir en su equilibrio defensivo.

Más allá del resultado inmediato, el ganador de esta serie obtendrá el pase a la final del torneo, donde ya espera el Arsenal. El club inglés aseguró su lugar tras eliminar al Atlético de Madrid y disputará el título el próximo 30 de mayo en Budapest.

El escenario está listo para un partido que definirá al segundo finalista del certamen. Con una diferencia mínima en el marcador global y estilos contrastantes, la eliminatoria se mantiene abierta para cualquiera de los dos equipos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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