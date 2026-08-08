Revelan la causa de muerte de Brandon Clarke: sobredosis de heroína y cocaína sacude a la NBA

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    Revelan la causa de muerte de Brandon Clarke: sobredosis de heroína y cocaína sacude a la NBA
    Brandon Clarke jugó 309 partidos con los Grizzlies antes de fallecer a los 29 años en California. FOTO: ESPECIAL

El canadiense disputó siete temporadas con Memphis y dejó una profunda huella entre sus compañeros y la comunidad de la NBA

Tres meses de incertidumbre terminaron con una respuesta devastadora. Brandon Clarke, ala-pívot de los Memphis Grizzlies, murió por los efectos combinados de heroína y cocaína, confirmó el médico forense del Condado de Los Ángeles. El fallecimiento del canadiense, a los 29 años, fue clasificado como accidental.

Clarke fue encontrado inconsciente el 11 de mayo en el dormitorio de una vivienda del Valle de San Fernando, California. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

El dictamen también señaló como condición significativa los efectos combinados de varios medicamentos recetados, aunque no reveló cuáles eran.

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La noticia volvió a golpear a la NBA. En mayo, Memphis lo había despedido sin conocer públicamente la causa.

Ahora, el informe puso palabras concretas sobre una pérdida que estremeció al vestidor. Los Grizzlies lo recordaron como un compañero excepcional y una persona todavía mejor.

Elegido con el número 21 del Draft de 2019 por Oklahoma City y traspasado de inmediato a Memphis, Clarke vistió solamente el uniforme de los Grizzlies durante siete temporadas.

Su energía, capacidad para jugar por encima del aro y eficiencia lo convirtieron en un complemento valioso para Ja Morant y Jaren Jackson Jr.

En 309 partidos de temporada regular, 50 como titular, promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes. Además, terminó cuarto en la votación al Novato del Año de la campaña 2019-20 y fue pieza importante en varios equipos de Memphis que llegaron a los Playoffs.

Su trayectoria quedó marcada al final por las lesiones. Una rotura del tendón de Aquiles en 2023 lo apartó más de un año, mientras problemas de rodilla y pantorrilla limitaron su participación a dos juegos en la temporada 2025-26.

Adam Silver destacó la pasión y fortaleza con las que competía. El dictamen cierra la incógnita médica, pero no el dolor: Clarke dejó de saltar hacia el aro demasiado pronto y Memphis conserva el recuerdo de un jugador cuya entrega fue más grande que cualquier estadística.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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