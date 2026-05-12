Luto en la NBA... Fallece Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años de edad

La organización confirmó que la muerte del jugador ocurrió en realidad el lunes 11 de mayo, aunque la noticia se hizo pública un día después. Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas del fallecimiento, situación que ha generado múltiples reacciones de sorpresa en redes sociales y medios deportivos.

La mañana de este martes 12 de mayo se convirtió en una jornada de conmoción para el entorno de la NBA luego de que los Memphis Grizzlies anunciaran el fallecimiento de Brandon Clarke , quien tenía apenas 29 años.

Clarke era considerado uno de los elementos más queridos dentro del vestidor de Memphis debido a su carácter tranquilo y su intensidad en la duela. Durante las últimas campañas, sin embargo, el canadiense enfrentó una complicada etapa marcada por constantes lesiones que limitaron significativamente su actividad profesional.

“La familia Grizzlies está devastada por la pérdida de Brandon”, señalaron integrantes del club en mensajes difundidos tras conocerse la noticia.

UNA CARRERA MARCADA POR EL TALENTO Y LAS LESIONES

Nacido en Vancouver, Canadá, Brandon Clarke inició su camino en el baloncesto universitario jugando para San Jose State antes de transferirse a Gonzaga University en 2017, donde terminó consolidándose como una de las grandes figuras del basquetbol colegial estadounidense.

Tras permanecer un año sin actividad debido a las reglas de transferencia de la NCAA, Clarke explotó deportivamente con Gonzaga al promediar 16.9 puntos por partido y convertirse en integrante de los equipos All-American de Associated Press y Sporting News.

Su rendimiento llamó la atención de la NBA y en el Draft de 2019 fue seleccionado con la posición 21 global por el Oklahoma City Thunder. Sin embargo, fue traspasado inmediatamente a Memphis, franquicia en la que desarrolló toda su carrera profesional.

En siete temporadas con los Grizzlies disputó 309 partidos y registró promedios de 10.2 puntos, 5.5 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro. Su mejor etapa llegó durante la campaña de novato, cuando fue incluido en el equipo All-Rookie de la NBA tras promediar 12.1 puntos por partido.

En 2022 firmó una extensión contractual por cuatro años y 50 millones de dólares, consolidándose como una pieza importante para el proyecto deportivo de Memphis.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE BRANDON CLARKE

La trayectoria del ala-pívot canadiense cambió drásticamente en las últimas temporadas debido a múltiples problemas físicos que afectaron su continuidad dentro de las canchas.

Durante la campaña 2023-2024 apenas pudo disputar seis encuentros debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles. Más adelante, molestias en la pantorrilla y la rodilla limitaron todavía más su participación en la temporada más reciente, en la que únicamente jugó dos partidos.

En total, Clarke acumuló apenas 72 encuentros en las últimas tres campañas, situación que complicó su recuperación deportiva y su regreso al máximo nivel competitivo.

A principios de abril también había sido noticia fuera de las duelas tras ser arrestado en Arkansas por cargos relacionados con exceso de velocidad, fuga y presunta posesión de sustancias controladas.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de condolencias de aficionados, jugadores y organizaciones deportivas, mientras el entorno de la NBA lamenta la partida de un jugador que todavía tenía gran parte de su carrera por delante.