Russell Westbrook anuncia su retiro de la NBA: el rey del triple-doble dice adiós tras 18 temporadas

La NBA despide a uno de los jugadores más explosivos y competitivos de su historia. Russell Westbrook anunció este miércoles su retiro del basquetbol profesional después de 18 temporadas, poniendo fin a una trayectoria marcada por el premio al Jugador Más Valioso, nueve apariciones en el Juego de Estrellas y un récord de triple-dobles que transformó la estadística en la liga. Westbrook, de 37 años, comunicó la decisión mediante un video de tres minutos y medio publicado en sus redes sociales y narrado por el actor Michael B. Jordan.

El base no pronuncia una sola palabra durante la grabación, pero recorre simbólicamente los capítulos más importantes de su carrera. “A veces ni siquiera sabes cuándo ya viste el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”, escribió el exjugador para acompañar su despedida. El anuncio confirmó que su participación con los Kings de Sacramento durante la temporada 2025-2026 fue la última de su recorrido profesional.

Russell Westbrook se retira como líder histórico de triple-dobles El nombre de Westbrook quedó unido para siempre al triple-doble. El nacido en Long Beach, California, terminó su carrera con 209, la mayor cantidad registrada por cualquier jugador en la historia de la NBA. Su temporada más representativa llegó en 2016-2017, cuando promedió 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias con el Thunder de Oklahoma City. Aquella actuación lo convirtió en el primer basquetbolista desde Oscar Robertson, en 1961-1962, que promediaba un triple-doble durante una campaña completa. Westbrook consiguió 42 triple-dobles ese curso —otro récord de la NBA— y fue elegido MVP de la temporada regular. Posteriormente volvió a promediar dobles dígitos en tres apartados durante otras tres campañas, para completar cuatro temporadas con promedio de triple-doble. El guardia se retira ubicado en el quinto lugar histórico de asistencias, con 10 mil 351, y en el puesto 14 de máximos anotadores, con 27 mil 176 puntos. Sus promedios definitivos fueron de 20.9 puntos, 8.0 asistencias y 6.9 rebotes en mil 301 partidos de temporada regular. En Playoffs disputó 135 encuentros y registró 22.5 puntos, 7.1 asistencias y 6.7 rebotes por juego.

De Oklahoma City a Sacramento: los equipos de Westbrook en la NBA Westbrook fue seleccionado en la cuarta posición del Draft de 2008 por los SuperSonics de Seattle, franquicia que se trasladó a Oklahoma City antes de que comenzara su temporada de novato. Con el Thunder disputó sus primeros 11 años y vivió la etapa más importante de su carrera. Junto a Kevin Durant y James Harden, condujo a Oklahoma City hasta las Finales de 2012, en las que el Thunder cayó ante el Heat de Miami. Aunque nunca conquistó un campeonato, Westbrook se convirtió en la imagen de la franquicia por su intensidad, resistencia y fidelidad durante la reconstrucción del equipo. Después defendió las camisetas de Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets y Kings. En total jugó para siete franquicias, además de ser reconocido nueve veces como All-Star y nueve veces como integrante de los equipos All-NBA. En su última campaña disputó 64 partidos con Sacramento, 58 como titular, y promedió 15.2 puntos, 5.4 rebotes y 6.7 asistencias. Incluso en la recta final de su carrera conservó la capacidad para dirigir la ofensiva, atacar el aro y producir en distintos apartados. ¿Qué ganó Russell Westbrook durante su carrera? Además del MVP de 2017, Westbrook conquistó dos títulos de anotación, encabezó la NBA en asistencias durante tres temporadas y fue elegido dos veces Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas. También obtuvo la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue incluido en el equipo conmemorativo de los 75 mejores jugadores en la historia de la liga. Su estilo generó debates por sus pérdidas de balón, selección de tiros y dificultad para adaptarse a determinados sistemas, pero su impacto resulta indiscutible.

Westbrook convirtió cada posesión en una carrera a máxima velocidad y elevó el triple-doble de hazaña ocasional a expectativa cotidiana. Sin un anillo de campeón, pero con cifras que lo colocan entre los mejores bases de todos los tiempos, Russell Westbrook abandona las duelas dejando una carrera destinada al Salón de la Fama. La NBA pierde a “Mr. Triple-Double”, el jugador que compitió durante 18 temporadas como si cada partido fuera el último.