PSG es bicampeón de la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa

El París Saint-Germain derrotó 2-1 al Aston Villa en Salzburgo y conquistó la Supercopa de Europa 2026, en un partido vibrante y exigente para el campeón de la Champions League. El PSG tomó la iniciativa y encontró el premio al minuto 20. Désiré Doué filtró el balón para Khvicha Kvaratskhelia, quien encaró a Matty Cash, se abrió el espacio con un amague y sacó un disparo imposible para Marco Bizot. El gol parecía encaminar una noche cómoda para los parisinos, pero el cuadro inglés respondió con valentía.

Aston Villa creció con el paso de los minutos y convirtió a Brian Madjo en su principal amenaza. El delantero de 17 años avisó con remates, incluido uno al poste, antes de firmar el 1-1 al 44’. John McGinn envió un centro al área y la joven joya, presionada por Willian Pacho, conectó de zurda para mandar la pelota al techo de la portería. En su debut oficial con los Villanos, Madjo se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Supercopa de Europa. Luis Enrique movió sus piezas en el descanso y mandó al campo a Ousmane Dembélé. La reacción no fue inmediata: McGinn obligó a Matvey Safonov a intervenir apenas comenzó la segunda mitad. Sin embargo, la calidad individual del PSG volvió a inclinar la balanza.

Al 61’, Dembélé lanzó un pase profundo para Doué, quien atacó el espacio y definió con la zurda al rincón lejano. El asistente señaló fuera de lugar, pero el VAR corrigió la decisión al comprobar que Cash habilitaba al atacante francés. El 2-1 subió al marcador y terminó siendo definitivo. Villa no se rindió. Warren Zaïre-Emery bloqueó un disparo de João Gomes que llevaba dirección de gol, Safonov detuvo un intento cercano de George Hemmings y Emiliano Buendía desperdició de cabeza la última oportunidad en el tiempo agregado.

PSG resistió, cerró espacios y protegió su ventaja hasta el silbatazo final. Con este triunfo, el PSG levantó su segunda Supercopa de Europa consecutiva y se unió al AC Milan y al Real Madrid como los únicos clubes capaces de retener el trofeo. Además, Luis Enrique alcanzó su título número 13 al frente del equipo parisino, que comenzó la nueva temporada exactamente como terminó la anterior: celebrando en la cima de Europa.