México busca organizar Copa Oro 2027, Mundial de Clubes 2029 y Mundial Femenil 2031

México quiere mantenerse como uno de los principales escenarios del futbol internacional. Tras organizar por tercera ocasión una Copa del Mundo varonil, el país apunta ahora hacia la Copa Oro 2027, el Mundial de Clubes 2029 y la Copa Mundial Femenina de 2031. Rommel Pacheco, titular de la Conade, confirmó el interés por recibir estas competencias, aunque precisó que las candidaturas y negociaciones deberán ser impulsadas formalmente por la FMF. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el exmedallista olímpico explicó que el Gobierno federal no es la instancia encargada de elegir las sedes.

Esa decisión corresponde a organismos como la Concacaf y la FIFA, mientras que la FMF debe presentar las propuestas y cumplir con los requisitos establecidos. “Es una candidatura que la Federación de Futbol tiene que levantar ante la instancia adecuada”, señaló Pacheco, quien se mostró entusiasmado por la posibilidad de conservar en México el impulso generado por el Mundial 2026.

¿La Copa Oro 2027 se jugará en México? La opción más cercana es la Copa Oro 2027. La FMF mantiene conversaciones para que el principal torneo de selecciones de la Concacaf regrese a territorio nacional y aproveche los estadios, centros de entrenamiento, transporte y experiencia operativa utilizados durante la Copa del Mundo. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, ha reconocido que las gestiones se encuentran avanzadas; sin embargo, la Concacaf todavía no realiza un anuncio oficial sobre las ciudades y estadios que recibirán la competencia. México no alberga encuentros de una Copa Oro desde la edición de 2003, cuando compartió la organización con Estados Unidos. De concretarse la propuesta, el certamen regresaría al país después de 24 años. La Concacaf sí confirmó que la Liga de Naciones 2026-2027 servirá como proceso clasificatorio para la Copa Oro, pero dejó pendiente la publicación de los criterios completos y las sedes del campeonato. México quiere el Mundial de Clubes 2029 El segundo gran objetivo es el Mundial de Clubes 2029, torneo que conservará el formato ampliado y reunirá a representantes de las seis confederaciones. Pacheco puntualizó que la FMF deberá manifestar oficialmente el interés de México ante la FIFA. Hasta ahora no existe una designación de sede, por lo que la aspiración mexicana todavía se encuentra en una etapa preliminar y no representa una candidatura aprobada.

La infraestructura mundialista aparece como la principal carta del país. Estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya fueron sometidos a procesos de modernización, mientras que otras plazas de la Liga MX podrían incorporarse a un proyecto que requeriría múltiples inmuebles y ciudades anfitrionas. El titular de la Conade aseguró que el Gobierno recibiría con entusiasmo una competencia de esa magnitud, aunque cualquier respaldo tendría que analizarse junto con la FMF y bajo condiciones favorables para México. ¿Qué tan cerca está el Mundial Femenil 2031? La candidatura más avanzada es la del Mundial Femenil 2031. México integra una propuesta conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, la única que continúa dentro del proceso avalado por la FIFA.

La edición de 2031 será histórica porque aumentará de 32 a 48 selecciones. México nunca ha organizado una Copa Mundial Femenina absoluta, por lo que obtener partidos significaría abrir un nuevo capítulo dentro de su trayectoria como anfitrión de competencias internacionales.

La sede todavía no está formalmente otorgada. La FIFA informó que la candidatura será presentada y sometida a votación en un Congreso Extraordinario antes de que termine 2026. “México pretende ser sede del campeonato mundial femenil de 2031”, recordó Pacheco, antes de recalcar que las federaciones nacionales e internacionales poseen sus propios procesos de evaluación y elección. El mensaje de la Conade deja claro que todavía faltan resoluciones oficiales, pero también revela una estrategia ambiciosa: convertir la infraestructura heredada de 2026 en la plataforma para recibir tres grandes competencias durante los próximos cinco años y mantener a México en el centro del mapa futbolístico mundial.