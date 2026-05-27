Investigan a petrolera texana por huachicol fiscal para el CJNG

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    Investigan a petrolera texana por huachicol fiscal para el CJNG
    Autoridades mexicanas y norteamericanas han puesto la lupa sobre esta red de huachicol fiscal, las cual es vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Especial

La compañía Ikon Midstream es señalada, en una indagatoria binacional entre México y EU, por ser parte de una red de contrabando de combustible

CDMX.- La empresa petrolera Ikon Midstream, con sede en Houston, es investigada en México por presunto contrabando de combustible y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con fuentes de seguridad mexicanas y documentos oficiales revisados por la agencia Reuters.

La investigación forma parte de las indagatorias abiertas por autoridades mexicanas sobre importaciones de productos petroleros provenientes de Estados Unidos y Canadá, las cuales habrían sido declaradas falsamente como lubricantes para evadir impuestos aplicados al diésel y la gasolina.

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Según Reuters, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra Ikon Midstream con base en testimonios, documentos y labores de vigilancia. La agencia señaló que la empresa es considerada una de las “piezas centrales” dentro de una red presuntamente ligada al CJNG.

Las exportaciones de diésel realizadas por Ikon Midstream a bordo del buque Torm Agnes también son revisadas por posibles nexos con el grupo criminal. De acuerdo con la investigación, la carga habría sido descargada en los puertos de Ensenada y Guaymas con apoyo de la empresa Mefra Fletes, señalada igualmente en las indagatorias.

Reuters detalló que autoridades estadounidenses allanaron las oficinas de Ikon Midstream en Houston el pasado 14 de abril. El operativo fue realizado por Homeland Security Investigations (HSI), organismo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que confirmó que la acción está relacionada con una investigación criminal en curso.

La compañía ha rechazado las acusaciones y sostuvo ante Reuters que no ha brindado apoyo material al CJNG. Además, calificó como “rumores” las versiones sobre sus presuntos vínculos con actividades ilícitas.

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La investigación periodística también reveló que documentos aduanales utilizados por Ikon Midstream clasificaron cargamentos de diésel y nafta como lubricantes, una categoría exenta del impuesto mexicano sobre combustibles importados. Reuters señaló que esta práctica habría permitido evadir millones de dólares en impuestos.

Entre las empresas mexicanas relacionadas con las operaciones aparece Azteca Cone, señalada por fuentes de seguridad como parte del mismo esquema de contrabando. Reuters indicó que no pudo localizar oficinas, teléfonos ni registros públicos claros de esa compañía, al igual que de Intanza, otra firma mencionada en las investigaciones.

La agencia añadió que varias de las empresas vinculadas con las operaciones fueron suspendidas del padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 2025.

De acuerdo con Reuters, el gobierno de Estados Unidos considera actualmente al CJNG como organización terrorista extranjera, designación realizada en febrero de 2025 por la administración del presidente Donald Trump.

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Ikon Midstream mantiene además una demanda por difamación contra Reuters en una corte de Texas, tras un reportaje publicado en octubre pasado sobre el supuesto esquema de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México.

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