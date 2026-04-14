México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

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Fútbol
/ 14 abril 2026
    México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026
    La Selección Mexicana volverá al Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Serbia, en Toluca, en el último amistoso del Tri antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. FOTO: GEMINI

La Selección confirmó que enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio en el Nemesio Diez, en Toluca, en lo que será su último partido de preparación antes del debut en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana ya tiene definido su último ensayo antes del Mundial 2026. La Federación Mexicana de Futbol anunció que el Tricolor se medirá ante Serbia el próximo jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, una sede que volverá a recibir al combinado nacional.

Para el cuadro dirigido por Javier Aguirre, este compromiso no será uno más en el calendario: será la última oportunidad para ajustar detalles con el grupo que apunta a encarar el torneo en casa.

La elección del Nemesio Diez no fue casual. De acuerdo con reportes surgidos tras el anuncio, uno de los factores principales fue que el cuerpo técnico buscó condiciones similares a las que tendrá México en el Estadio Banorte, inmueble donde debutará el equipo nacional ante Sudáfrica el 11 de junio.

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La altura de Toluca aparece como una ventaja para adaptar al plantel, especialmente a los futbolistas que llegarán desde Europa.

A ello se suma un tema operativo importante: el Estadio Banorte dejará de estar disponible desde el 13 de mayo, al pasar a control de la FIFA como sede mundialista.

Por ello, la cercanía de Toluca con la Ciudad de México también pesó en la decisión, ya que permite mantener la concentración y la logística del equipo sin traslados largos en la recta final de la preparación.

En el plano deportivo, Serbia fue elegida como un rival que puede ofrecerle a México un parámetro útil antes del arranque del Mundial.

Según explicó Duilio Davino, la idea de enfrentar a un conjunto con características similares a República Checa ayuda a perfilar mejor la preparación del Tri, tomando en cuenta que el cuadro europeo será uno de los adversarios del seleccionado mexicano en la Fase de Grupos.

Además, este encuentro llegará después de otros dos amistosos de preparación ya señalados en la ruta del Tricolor: primero ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 22 de mayo, y luego contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena el 29 de mayo.

La noticia también devuelve a la Selección Mexicana a una plaza que le sentó bien en su presentación más reciente. El último partido del Tri en el Estadio Nemesio Diez fue el 19 de noviembre de 2024, cuando goleó 4-0 a Honduras en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

En cuanto al antecedente directo ante Serbia, el historial reciente favorece a México, ya que el más reciente cruce entre ambas selecciones terminó con triunfo del Tricolor 2-0 en 2011, lo que añade otro elemento de interés al duelo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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