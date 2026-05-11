¿Eres mamá saltillense y quieres jugar tochito? White Wolves abre reclutamiento gratuito en Saltillo

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Fútbol Americano
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    ¿Eres mamá saltillense y quieres jugar tochito? White Wolves abre reclutamiento gratuito en Saltillo
    Los entrenamientos del equipo se realizan en el Biblioparque Norte. FOTO: WHITE WOLVES

El equipo saltillense lanzó una convocatoria gratuita dirigida a mamás interesadas en practicar tochito bandera, incluso sin experiencia previa

Para muchas mujeres, convertirse en mamá implica reorganizar horarios, rutinas y hasta hobbies personales. Pero en Saltillo, un grupo busca abrir espacio para el deporte, la convivencia y el aprendizaje dentro del tochito bandera femenil.

El equipo White Wolves lanzó una convocatoria dirigida exclusivamente a mamás interesadas en integrarse a la categoría “Moms”, una modalidad recreativa y competitiva pensada para mujeres que desean practicar futbol americano flag, incluso si nunca antes han jugado.

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La invitación destaca que no existe límite de edad ni se requiere experiencia previa o una condición física específica. El único requisito, señalan, es tener disposición para aprender y disponibilidad los sábados por la mañana para participar en juegos.

“¡No importa que no sepas jugar!”, se lee en la convocatoria difundida en redes sociales, donde además se recalca que los entrenamientos y la enseñanza son completamente gratuitos.

Un espacio para aprender desde cero

White Wolves entrena los miércoles y viernes de 6:30 a 9:00 de la noche en las canchas ubicadas detrás de las canchas de pádel del Biblioparque Norte, en Saltillo.

El proyecto busca reunir a madres de familia interesadas en mantenerse activas físicamente, aprender un nuevo deporte y formar comunidad a través del tochito bandera, disciplina que ha ganado popularidad en México en los últimos años y que incluso formará parte del programa olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La convocatoria también rompe con algunas ideas comunes sobre el deporte competitivo, ya que está enfocada en mujeres que quizá nunca tuvieron acercamiento al futbol americano o que desean retomar actividad física en un entorno de acompañamiento y aprendizaje.

Deporte y comunidad

Además del aspecto deportivo, iniciativas como esta suelen convertirse en espacios de convivencia y apoyo entre mujeres que comparten dinámicas familiares similares.

El equipo invitó a las interesadas a pedir más información a través del número 844 355 9323 o mediante la página de Facebook de White Wolves.

Con este reclutamiento, la agrupación busca ampliar su categoría Moms y sumar nuevas integrantes a una comunidad que combina actividad física, trabajo en equipo y convivencia familiar desde el tochito bandera.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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