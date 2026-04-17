Suns eliminan a los Warriors de Stephen Curry y avanzan a Playoffs de la NBA 2026

Los Suns de Phoenix mantuvieron con vida su temporada y dieron el golpe definitivo en el SoFi Play-In Tournament 2026. En la duela del Footprint Center, la quinteta de Arizona superó 111-96 a los Warriors de Golden State para quedarse con el octavo sembrado de la Conferencia Oeste, avanzar a la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA y eliminar al conjunto encabezado por Stephen Curry. El equipo local marcó diferencias desde el arranque y supo responder cada intento de reacción de Golden State. Phoenix llegó al descanso con ventaja de 50-45, cerró el tercer cuarto arriba 78-69 y en el último periodo volvió a golpear para evitar cualquier remontada de los Warriors. A poco más de siete minutos del final, Jalen Green ya sumaba 36 puntos, con una sobresaliente efectividad de 14 de 20 en tiros de campo y ocho triples, una producción que terminó por inclinar la balanza para los Suns.

Del otro lado, Stephen Curry intentó sostener a Golden State en un duelo de vida o muerte, pero los Warriors no encontraron consistencia suficiente para revertir el control que impuso Phoenix durante buena parte de la noche. La diferencia exterior también fue clave, con los Suns castigando desde el perímetro y aprovechando pérdidas del rival en momentos determinantes del encuentro. Con este resultado, Phoenix se mete oficialmente a los Playoffs 2026 de la NBA y ahora enfrentará al Thunder de Oklahoma City en la primera ronda del Oeste. Para los Warriors, en cambio, la derrota representa un cierre amargo de temporada, al quedar eliminados antes de instalarse en la fase definitiva, pese a contar con la experiencia y jerarquía de Curry en un partido de eliminación directa. En una noche de máxima presión, los Suns respondieron con autoridad, defendieron su casa y encontraron en Jalen Green al hombre decisivo para apagar a los Warriors.

LA MAGIA DE ORLANDO: MAGIC VENCE A HORNETS En la Conferencia Este, el Magic de Orlando también aseguró su lugar en la siguiente ronda tras imponerse con autoridad 121-90 a los Hornets de Charlotte en el duelo definitivo del Play-In. El conjunto de Florida resolvió el partido desde temprano, con una primera mitad dominante que le permitió encaminar el triunfo y quedarse con el octavo sembrado rumbo a los Playoffs de la NBA.

Paolo Banchero encabezó el ataque con 25 puntos, respaldado por un esfuerzo colectivo que confirmó el buen momento del equipo en la recta decisiva de la temporada. Con ese resultado, Orlando avanzó a la postemporada y ya tiene definido su siguiente reto: enfrentará a los Pistons de Detroit en la primera ronda del Este.

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