72-10... y el peso de saber cerrar

En el deporte profesional hay cifras que trascienden el tiempo. El 72-10 de los Chicago Bulls en 1996 es una de ellas. No solo por el récord —que resistió dos décadas—, sino por lo que representó: dominio, consistencia y una mentalidad que no negociaba finales. Aquella noche del juego 70 fue apenas una estación más en una temporada histórica. Jordan no estuvo particularmente fino (9 de 27), pero Rodman dominó los tableros y el equipo encontró la forma de ganar. Como tantas otras veces. Sin embargo, la frase que define a ese equipo no es estadística, es filosofía. Scottie Pippen lo resumió sin adornos: “72-10 no significa nada sin el anillo”. Ahí está la línea divisoria entre grandeza estética y legado real. Casi 30 años después, el eco de esa mentalidad apareció en otro escenario, con otros protagonistas, pero con el mismo ADN competitivo. Los Golden State Warriors, lejos ya de su pico dominante, recordaron por qué el oficio de campeón no se pierde. Contra los Clippers, con un Stephen Curry limitado físicamente y un equipo que parecía al borde del colapso, hicieron lo que hacen quienes saben cerrar: ejecutaron cuando importa.

El tercer cuarto fue el aviso. El cuarto, la sentencia. Curry encendió el partido con una ráfaga quirúrgica, Draymond Green dictó cátedra defensiva y, de pronto, una ventaja de 13 puntos se evaporó. No fue casualidad; fue memoria competitiva. Esa que no se mide en estadísticas avanzadas, pero que define series, carreras y reputaciones. Se suele exagerar el concepto de “experiencia de campeonato”, pero noches como esta obligan a matizar. No se trata de mística, sino de hábitos: tomar mejores decisiones bajo presión, ejecutar con precisión en los momentos críticos y entender que los partidos se ganan —o se pierden— en los detalles del cierre. Eso no convierte a estos Warriors en contendientes automáticos. Probablemente no lo sean. Pero sí los convierte en un equipo peligroso. Uno que, si lo dejas con vida en el último cuarto, puede terminar con tu temporada. Del otro lado, los Clippers encarnan la incertidumbre moderna de la NBA: talento indiscutible, pero sin claridad estructural. Entre posibles sanciones, decisiones contractuales complejas y un futuro deportivo difuso, su presente queda atrapado en preguntas sin respuesta. La lección, al final, sigue siendo la misma que en 1996: puedes ganar 70 juegos o construir un roster lleno de estrellas, pero si no sabes cerrar —si no tienes ese instinto frío de ejecución cuando todo aprieta—, el reconocimiento será incompleto.

Porque en la NBA, como en la vida competitiva, los números impresionan... pero los cierres definen. Detecté muy pocos ajustes: realmente estaba bien escrita. Los cambios principales fueron “como tantas veces” por “como tantas otras veces”, “define ese equipo” por “define a ese equipo”, quitar la repetición de “los que saben cerrar” y un ajuste menor en comillas/puntuación.

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