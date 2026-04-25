Thunder, Knicks y Timberwolves a un paso de la siguiente ronda: Resumen del sábado de Playoffs NBA

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Básquetbol
/ 25 abril 2026
    Thunder, Knicks y Timberwolves a un paso de la siguiente ronda: Resumen del sábado de Playoffs NBA
    nthony Edwards encendió las alarmas de los Timberwolves tras salir lesionado en el triunfo de Minnesota sobre Denver, en una serie donde el equipo quedó a una victoria de avanzar. FOTO: AP

Oklahoma City tomó ventaja de 3-0 ante Phoenix, New York empató su serie contra Atlanta y Minnesota quedó a un triunfo de eliminar a Denver en la primera ronda de Postemporada

La jornada sabatina de los Playoffs NBA 2026 dejó tres golpes de autoridad con aroma a definición: el Thunder de Oklahoma City, los Knicks de New York y los Timberwolves de Minnesota ganaron sus respectivos compromisos y movieron el tablero de la primera ronda, con actuaciones individuales de alto impacto y series que comienzan a tomar forma rumbo a la siguiente fase.

El resultado más contundente en términos de serie lo firmó Oklahoma City, que venció 121-109 a los Suns de Phoenix y se colocó 3-0 arriba en la eliminatoria del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura del partido con 42 puntos, además de ocho asistencias, en una noche de alta eficiencia ofensiva que dejó al Thunder a una sola victoria de avanzar de ronda.

La victoria de Oklahoma City también tuvo peso colectivo, ya que el equipo respondió pese a ausencias importantes y encontró producción desde la banca. Los suplentes del Thunder superaron 36-12 a los de Phoenix, mientras que Dillon Brooks lideró a los Suns con 33 puntos y Devin Booker quedó limitado a 16 unidades.

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En el Este, los Knicks de New York vencieron 114-98 a los Hawks de Atlanta para empatar la serie 2-2 y recuperar impulso antes de volver al Madison Square Garden. La gran figura fue Karl-Anthony Towns, quien registró su primer triple-doble en Playoffs con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, además de convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de la franquicia con un triple-doble de postemporada.

New York también encontró respuestas con OG Anunoby, quien aportó 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Jalen Brunson sumó 19 unidades. Los Knicks marcaron diferencia con defensa, forzaron 19 pérdidas de Atlanta y castigaron desde el perímetro con 45.2 por ciento de efectividad en triples, un factor clave para igualar la eliminatoria.

El otro golpe fuerte de la noche llegó en Minneapolis, donde los Timberwolves de Minnesota derrotaron 112-96 a los Nuggets de Denver y tomaron ventaja de 3-1 en la serie. La noche tuvo un costo alto por las lesiones de Donte DiVincenzo y Anthony Edwards, pero Minnesota respondió con una actuación histórica de Ayo Dosunmu, quien firmó 43 puntos saliendo desde la banca.

Dosunmu se convirtió en el primer jugador con 40 puntos desde la banca en un juego de Playoffs desde 2016, mientras que Nikola Jokić terminó con 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias por Denver. Con este resultado, Minnesota quedó a un triunfo de cerrar la eliminatoria.

Así, la jornada sabatina reforzó a Oklahoma City como candidato fuerte en el Oeste, devolvió vida a New York en una serie muy pareja del Este y dejó a Minnesota en posición de jaque ante el campeón de Denver. Los Playoffs NBA entran en una zona decisiva, con tres equipos que dieron pasos firmes y con el margen de error cada vez más reducido.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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