Lakers ponen el 3-0 ante Rockets y Celtics recuperan ventaja frente a 76ers: Resultados NBA Playoffs 2026

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/ 24 abril 2026
    Lakers ponen el 3-0 ante Rockets y Celtics recuperan ventaja frente a 76ers: Resultados NBA Playoffs 2026
    Los Lakers y Celtics dieron golpes importantes este viernes en los Playoffs de la NBA 2026, con triunfos sobre Rockets y Sixers en la primera ronda. FOTO: AP

Los Ángeles vencieron 112-108 en tiempo extra a los Rockets y quedaron 3-0 arriba en su serie; Boston derrotaron 108-100 a Filadelfia y tomaron ventaja 2-1 en la Primera Ronda

La jornada de este viernes en los Playoffs de la NBA 2026 dejó golpes importantes en ambas conferencias, con triunfos de Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston que modificaron el rumbo de sus respectivas series de primera ronda.

En Houston, los Lakers resistieron un cierre dramático y vencieron 112-108 en tiempo extra a los Rockets, resultado que los coloca con ventaja de 3-0 y a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo angelino volvió a mostrar oficio en momentos de presión. Aunque Houston logró empatar el partido en el cierre del tiempo regular, los Lakers encontraron mejores posesiones en la prórroga y aprovecharon errores clave de los Rockets para sellar un triunfo que puede ser definitivo en la eliminatoria.

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Houston jugó sin Kevin Durant por lesión de tobillo, mientras Alperen Şengün lideró la resistencia local con 27 puntos y 14 rebotes.

Con este resultado, los Rockets quedaron contra la historia: ningún equipo ha remontado un 0-3 en una serie de Playoffs de la NBA. Para los Lakers, el triunfo no solo significó mantener el control de la llave, sino confirmar que tienen profundidad y experiencia para cerrar partidos de alta tensión fuera de casa.

En la Conferencia Este, los Celtics de Boston recuperaron terreno y vencieron 108-100 a los 76ers en el Juego 3, disputado en Filadelfia. Con la victoria, Boston tomó ventaja de 2-1 en la serie, luego de llegar empatado tras los dos primeros duelos.

La dupla estelar volvió a responder para los Celtics: Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno, encabezando una ofensiva que supo cerrar mejor el partido.

Philadelphia compitió con intensidad y tuvo a Tyrese Maxey como su principal figura, con 31 puntos y seis asistencias, pero la ausencia de Joel Embiid volvió a pesar en los momentos decisivos.

El triunfo de Boston también tuvo valor anímico, porque llegó después de la derrota en el Juego 2. Los Celtics ajustaron defensivamente, sostuvieron el ritmo en el cierre y evitaron que los Sixers tomaran control de la serie en casa.

El Juego 4 se disputará el domingo en Philadelphia, donde Boston buscará ponerse 3-1 y Philadelphia intentará igualar nuevamente la eliminatoria.

Así quedaron las series este viernes

Lakers 3-0 Rockets

Juego 3: Lakers 112-108 Rockets, en tiempo extra

Celtics 2-1 76ers

Juego 3: Celtics 108-100 Sixers

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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