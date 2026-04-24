Lakers ponen el 3-0 ante Rockets y Celtics recuperan ventaja frente a 76ers: Resultados NBA Playoffs 2026

La jornada de este viernes en los Playoffs de la NBA 2026 dejó golpes importantes en ambas conferencias, con triunfos de Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston que modificaron el rumbo de sus respectivas series de primera ronda. En Houston, los Lakers resistieron un cierre dramático y vencieron 112-108 en tiempo extra a los Rockets, resultado que los coloca con ventaja de 3-0 y a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda. El equipo angelino volvió a mostrar oficio en momentos de presión. Aunque Houston logró empatar el partido en el cierre del tiempo regular, los Lakers encontraron mejores posesiones en la prórroga y aprovecharon errores clave de los Rockets para sellar un triunfo que puede ser definitivo en la eliminatoria.

Houston jugó sin Kevin Durant por lesión de tobillo, mientras Alperen Şengün lideró la resistencia local con 27 puntos y 14 rebotes. Con este resultado, los Rockets quedaron contra la historia: ningún equipo ha remontado un 0-3 en una serie de Playoffs de la NBA. Para los Lakers, el triunfo no solo significó mantener el control de la llave, sino confirmar que tienen profundidad y experiencia para cerrar partidos de alta tensión fuera de casa.

En la Conferencia Este, los Celtics de Boston recuperaron terreno y vencieron 108-100 a los 76ers en el Juego 3, disputado en Filadelfia. Con la victoria, Boston tomó ventaja de 2-1 en la serie, luego de llegar empatado tras los dos primeros duelos. La dupla estelar volvió a responder para los Celtics: Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno, encabezando una ofensiva que supo cerrar mejor el partido. Philadelphia compitió con intensidad y tuvo a Tyrese Maxey como su principal figura, con 31 puntos y seis asistencias, pero la ausencia de Joel Embiid volvió a pesar en los momentos decisivos. El triunfo de Boston también tuvo valor anímico, porque llegó después de la derrota en el Juego 2. Los Celtics ajustaron defensivamente, sostuvieron el ritmo en el cierre y evitaron que los Sixers tomaran control de la serie en casa.

El Juego 4 se disputará el domingo en Philadelphia, donde Boston buscará ponerse 3-1 y Philadelphia intentará igualar nuevamente la eliminatoria. Así quedaron las series este viernes Lakers 3-0 Rockets Juego 3: Lakers 112-108 Rockets, en tiempo extra Celtics 2-1 76ers Juego 3: Celtics 108-100 Sixers

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