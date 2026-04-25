Dinos de Saltillo remonta ante Raptors y escala al subliderato de la LFA 2026

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Fútbol Americano
/ 25 abril 2026
    Dinos de Saltillo remonta ante Raptors y escala al subliderato de la LFA 2026
    Dinos de Saltillo remontó ante Raptors en el Estado de México y se mantuvo como segundo lugar de la LFA 2026 tras la Semana 3. FOTO: DINOS DE SALTILLO/FACEBOOK

La Ola Morada ganó en el Estadio Comanches del Estado de México, dentro de la Semana 3 de la Temporada 2026 de la LFA, y llegó a marca de 2-1 para mantenerse en la pelea alta del standing

Dinos de Saltillo firmó una victoria de carácter en el Estado de México al derrotar 40-29 a Raptors en el Estadio Comanches, resultado con el que la Ola Morada confirmó su reacción dentro de la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional y se mantuvo como segundo lugar del standing, solo por debajo de Caudillos de Chihuahua.

El triunfo llegó en una noche de remontada para el equipo saltillense, que se fue al descanso abajo 14-9, pero ajustó en la segunda mitad y le dio la vuelta al Clásico Jurásico.

Para el tercer cuarto, Dinos ya ganaba 26-21, impulsado por jugadas grandes de su defensa y por una ofensiva que encontró mejores series en el momento clave.

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La LFA había colocado este duelo como parte de la Semana 3 de la campaña, en una jornada donde el enfrentamiento entre Raptors y Dinos aparecía como uno de los partidos centrales del calendario.

Antes del juego, ambos equipos llegaban con marca de 1-1, por lo que el resultado tenía peso directo en la pelea por los primeros lugares de una temporada corta.

El primer golpe importante de Dinos llegó por la vía aérea, cuando Erick Niño conectó con Christian Carter para el primer touchdown de la causa coahuilense. Más tarde, Gabo Ballinas aportó con un gol de campo que mantuvo a la visita en competencia durante un tramo en el que Raptors intentó controlar el ritmo del partido.

Sin embargo, la diferencia la marcó la defensiva de Dinos. Vicent Sullivan firmó un pick six que cambió el pulso del encuentro y, posteriormente, Khari Henley también robó el balón para llevarlo hasta las diagonales, en otra anotación defensiva que terminó por inclinar el juego a favor de los saltillenses.

Con el 40-29 final, Dinos mejoró su marca a dos victorias y una derrota, después de haber iniciado la temporada con caída de 21-19 ante Osos de Monterrey y de recomponer el camino con triunfo de 30-7 sobre Gallos Negros de Querétaro.

Esa combinación de resultados mantiene a la Ola Morada en zona alta, dentro de una campaña donde los primeros cuatro lugares avanzarán a playoffs.

El resultado también fortalece el posicionamiento de Saltillo dentro del futbol americano profesional mexicano, en una temporada que tiene mayor exposición nacional e internacional gracias a la transmisión de la LFA por ESPN y Disney+.

Ahora, Dinos llegará con descanso en la Semana 4 y volverá a la actividad en la Semana 5, cuando visite a Mexicas de la Ciudad de México el 9 de mayo, antes de cerrar la fase regular con duelos de alto impacto ante Caudillos de Chihuahua y Reyes de Jalisco en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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