Warriors de Golden State son campeones y Vitor Galvani celebra título en la Summer League

La conquista de los Warriors de Golden State en la NBA Summer League 2026 tuvo una conexión con México. Aunque el equipo californiano derrotó 94-90 a los Grizzlies de Memphis en la final disputada en Las Vegas, una de las historias que acompañó el campeonato fue la participación de Vitor Galvani, entrenador de Capitanes de la Ciudad de México, dentro del cuerpo técnico campeón. Galvani formó parte del staff de los Warriors como Guest Coach durante el torneo de verano, una experiencia que le permitió colaborar con una de las franquicias más reconocidas de la NBA y trabajar de cerca en el desarrollo de jugadores jóvenes que buscan un lugar dentro de la liga.

El entrenador brasileño acompañó al equipo durante toda la Summer League, integrándose al grupo de trabajo que finalmente levantó el trofeo. Su presencia fue vista como un reconocimiento al crecimiento que ha mostrado en los últimos años al frente de Capitanes, organización que compite en la NBA G League.

La relación entre ambas franquicias también quedó fortalecida con esta colaboración. Para Galvani, la experiencia representa una oportunidad de ampliar conocimientos y compartir metodologías con una organización que ha mantenido una estructura exitosa en el desarrollo de talento. En la plantilla de los Warriors también apareció el nombre del mexicano Kamin López, aunque el jugador no tuvo participación en el encuentro por el campeonato. Más allá del resultado en la Summer League, la presencia de Galvani vuelve a colocar a Capitanes dentro de las conversaciones relacionadas con el crecimiento del baloncesto en la región. Desde su incorporación a la NBA G League, el conjunto de la Ciudad de México ha buscado consolidarse como una plataforma para jugadores, entrenadores y personal técnico que aspiran a abrirse paso en el entorno de la NBA. Los resultados obtenidos durante la campaña anterior respaldan parte de ese avance. Bajo la dirección de Galvani, Capitanes finalizó en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 24 victorias y 12 derrotas, solo por detrás de los Lakers de South Bay, que terminaron con récord de 26-10.

La temporada pasada también marcó un momento importante para la organización capitalina al disputar por primera vez los playoffs de la G League. El equipo llegó a la postemporada con aspiraciones de competir por los puestos más altos de la conferencia, aunque su recorrido terminó frente al Rip City Remix. Con una nueva campaña cada vez más cercana, Capitanes buscará aprovechar la experiencia acumulada por su entrenador durante el verano. La participación de Galvani en un cuerpo técnico campeón añade una nueva referencia para la franquicia mexicana, que intentará mantenerse entre los equipos protagonistas de la G League y volver a pelear por un lugar en la postemporada.