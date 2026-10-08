¿Adiós a los 162 juegos? MLB propone un cambio histórico que revolucionaría los Playoffs

Las Grandes Ligas proponen una transformación del béisbol: reducir la temporada regular de 162 a 154 partidos por equipo y extender las Series Divisionales a siete encuentros. Los cambios todavía deben negociarse con el sindicato de peloteros. El plan fue presentado este jueves, durante las conversaciones por un nuevo acuerdo laboral. El calendario más corto entraría en vigor en 2029, al igual que las Series Divisionales más largas. Sería un regreso a los 154 juegos, formato utilizado antes de adoptar los 162 actuales. La idea busca convertir los lunes en días de descanso para la mayoría de los clubes, salvo uno o dos partidos de televisión nacional. Para compensar fechas, cada novena disputaría cuatro dobles carteleras frente a rivales de su división, con boletos separados.

En la postemporada, las Series Divisionales pasarían de ganar tres de cinco juegos a conquistar cuatro de siete. Esto podría añadir hasta ocho encuentros a los Playoffs y dar mayor margen de recuperación a los favoritos. MLB también plantea nueve jornadas adicionales de descanso durante octubre. Otra novedad sería permitir que los mejores clasificados elijan a sus contrincantes desde 2027. El tercer sembrado de cada liga escogería entre el quinto y sexto lugar para la ronda de comodines; después, el líder de la clasificación seleccionaría a su adversario para la Serie Divisional. Glen Caplin, portavoz de MLB, defendió la propuesta al considerar que los descansos semanales favorecerían la salud de los jugadores. La liga sostiene que permitirían programar menos duelos de postemporada durante las tardes entre semana y aumentar el protagonismo de los lanzadores estelares.

Sin embargo, la Asociación de Jugadores todavía analiza el paquete. MLB aseguró que los salarios no se reducirían por disputar menos encuentros, pero el sindicato advirtió que las propuestas están vinculadas a un tope salarial, mecanismo al que se opone. El convenio colectivo vence el 1 de diciembre de 2026 y las diferencias económicas podrían complicar las negociaciones. Nada está aprobado: el futuro calendario de 154 juegos y los nuevos Playoffs dependen de que propietarios y peloteros alcancen un acuerdo.

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