Manchester City, en riesgo de perder 60 puntos y quedar fuera de la Premier: UEFA podría intervenir

El Manchester City enfrenta uno de los escenarios más delicados de su historia. Después de ser declarado culpable de más de cien infracciones financieras, el club inglés podría recibir una sanción de hasta 60 puntos menos, ser expulsado de la Premier League e incluso enfrentar nuevas acciones de la UEFA. La incertidumbre creció después del fallo publicado el 29 de septiembre, cuando una comisión independiente determinó que los Citizens incumplieron normas económicas durante nueve temporadas, entre 2009 y 2018.

Las irregularidades incluyen contratos de patrocinio simulados y alteraciones en sus registros contables. La cifra de 60 puntos no es oficial. Alan Brazil mencionó esa opción en talkSPORT y el analista Kieran Maguire estimó una deducción de 50 a 60 unidades, además de una multa millonaria. Por ahora, las autoridades inglesas no han fijado castigos.

La UEFA también sigue el caso y, según Sky Sports, esperará a que termine el proceso inglés antes de decidir posibles acciones. Cinco de los cargos probados están ligados al Fair Play Financiero europeo, pero el organismo no ha anunciado una nueva denuncia. En 2020, la UEFA excluyó al City dos años de competencias europeas y lo multó con 30 millones de euros. El Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó el veto y redujo la multa a 10 millones. La prescripción de las faltas también influiría en cualquier nuevo procedimiento. En Inglaterra, el abanico de sanciones es amplio: multa, reducción de puntos o expulsión. Una deducción de 60 unidades podría mandar al equipo a puestos de descenso, sin importar su desempeño en la cancha. Sin embargo, no existe una cifra aprobada.

Si fuera expulsado, tampoco tendría asegurado un lugar en la English Football League (EFL). Kaveh Solhekol explicó que necesitaría solicitar su ingreso y que los 72 clubes de la organización resolverían si lo aceptan. La EFL no ha rechazado al Manchester City; se trata de una hipótesis. El City apeló el 1 de octubre y mantiene su inocencia. Asegura que la comisión cometió errores de hecho y de derecho, y afirma tener pruebas para revertir el fallo. La audiencia será privada y la imposición de sanciones se resolverá en una fase separada.

Con las reglas actuales, la apelación debería tramitarse en 12 semanas y el dictamen llegaría después, aunque existe debate sobre esos plazos. Mientras tanto, el equipo seguirá compitiendo: los 60 puntos, la eventual salida de la Premier y cualquier actuación de UEFA no son decisiones firmes.