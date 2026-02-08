Algodoneras de Unión Laguna vencen a Diablos Rojos con récord de 34 carreras

En una jornada que quedará en la memoria de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), las Algodoneras de Unión Laguna consiguieron ayer su primera victoria ante Diablos Rojos del México Femenil, con una pizarra de 34 carreras a 19, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

El partido marcó récords individuales y colectivos. Leanne Matthews conectó tres cuadrangulares y remolcó siete carreras, números que se establecen como nuevos récords en la LMS. Además, los siete jonrones que lograron las Algodoneras representan su cifra más alta en un solo juego dentro de la liga, mientras que Diablos Rojos sufrió su derrota más amplia en la historia del torneo.

Con este resultado, Unión Laguna llega a cinco victorias y seis derrotas, mientras que las escarlatas se mantienen con ocho triunfos y tres derrotas, aunque con su peor marcador en la liga.