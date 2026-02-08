Algodoneras de Unión Laguna vencen a Diablos Rojos con récord de 34 carreras

Béisbol
/ 8 febrero 2026
    Algodoneras de Unión Laguna vencen a Diablos Rojos con récord de 34 carreras
    Diablos Rojos intentan reaccionar en la segunda entrada, pero no logran superar la ofensiva de las laguneras. FOTO: ALGODONERAS

Leanne Matthews conectó tres cuadrangulares y remolcó siete carreras, mientras el equipo logró su mayor número de jonrones en un solo juego, frente a las campeonas que sufrieron su peor derrota en la historia

En una jornada que quedará en la memoria de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), las Algodoneras de Unión Laguna consiguieron ayer su primera victoria ante Diablos Rojos del México Femenil, con una pizarra de 34 carreras a 19, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

El partido marcó récords individuales y colectivos. Leanne Matthews conectó tres cuadrangulares y remolcó siete carreras, números que se establecen como nuevos récords en la LMS. Además, los siete jonrones que lograron las Algodoneras representan su cifra más alta en un solo juego dentro de la liga, mientras que Diablos Rojos sufrió su derrota más amplia en la historia del torneo.

Con este resultado, Unión Laguna llega a cinco victorias y seis derrotas, mientras que las escarlatas se mantienen con ocho triunfos y tres derrotas, aunque con su peor marcador en la liga.

El conjunto lagunero abrió la pizarra desde la primera entrada. Ante los envíos de Karla Téllez, Alyssa Washington y Sarah Willis, Alyssa y Sarah conectaron hits sencillos que remolcaron una carrera cada una. Reagan Glanz produjo una más con elevado de sacrificio, y Leanne Matthews junto a Valeria Rodríguez conectaron cuadrangulares de dos carreras cada una. Logan Moreland cerró la entrada con un sencillo que sumó dos más, colocando a Unión Laguna con nueve carreras en el primer capítulo.

Diablos Rojos respondió con tres anotaciones en la parte baja. Con Sarah Willis en el montículo, Yamilet Sandoval produjo con sencillo, seguido de dos carreras más que llegaron con bases por bolas a Elizabeth Robert y Rosángela Jardines.

En la segunda entrada, Unión Laguna sumó siete carreras adicionales. Con bases llenas, Matthews conectó doblete productor de dos, seguido por sencillos de Azul Flores y Valeria Rodríguez, un doblete de Ciara Bryan y un imparable de Alyssa Washington que trajeron una carrera más.

Diablos Rojos respondió con siete carreras propias. Janae Jefferson abrió con cuadrangular, mientras que un doblete de Jardines y un imparable de Rosi del Catillo permitieron sumar seis más, dejando la pizarra 16-10.

En la cuarta entrada, las Algodoneras añadieron siete carreras más. Tras dos pasaportes, Aliyah Binford produjo una con sencillo y luego Sarah Willis, Leanne Matthews y Valeria Rodríguez conectaron cuadrangulares consecutivos, ampliando la ventaja de Unión Laguna.

Con esta victoria, Unión Laguna establece un nuevo récord en la LMS y confirma que puede competir al máximo nivel, mientras Diablos Rojos deberá ajustar estrategias tras su peor resultado en la historia.

