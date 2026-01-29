Algodoneras reciben a Diablos Femenil en serie clave: hora y dónde ver la LMS hoy

    El pitcheo y la ofensiva serán claves en la serie entre Guindas y Escarlatas en Torreón. FOTO: X/ALGODONERAS

Unión Laguna se medirá este jueves y viernes a Diablos Rojos en el Estadio de la Revolución, en una serie que enfrenta a dos equipos ubicados en la parte alta del standing

Las Algodoneras del Unión Laguna se preparan para una serie exigente en casa al recibir este jueves y viernes a Diablos Rojos Femenil, actuales campeonas de la Liga Mexicana de Softbol, en duelos correspondientes a la tercera serie de la temporada 2026. Los encuentros se disputarán en el Estadio de la Revolución y podrán seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, ampliando el alcance de uno de los choques más atractivos de la semana en el circuito.

El equipo lagunero regresa a Torreón con marca de 2 triunfos y 2 derrotas, ubicada en el tercer sitio del standing, luego de mostrar una mejor versión como local al barrer a Sultanes de Monterrey Femenil. Ese desempeño permitió a las dirigidas por Carlos Bernáldez recuperar terreno tras un inicio complicado en Veracruz, donde cedieron su primera serie del calendario.

El reto inmediato, sin embargo, será de mayor grado. Diablos Rojos Femenil llega como líder de la LMS con récord de 3-1 y con una ofensiva que ha sido constante desde el arranque de la campaña. Aunque fueron sorprendidas en un juego por Naranjeros Softbol Femenil, previamente dominaron su serie ante Charros, lo que las mantiene como uno de los equipos a seguir en esta temporada.

Uno de los puntos de atención estará en el enfrentamiento entre el pitcheo guinda y la artillería escarlata. Diablos es el segundo equipo con más carreras anotadas en la liga, con 22 en cuatro juegos, respaldadas por un promedio colectivo de .276 y cinco cuadrangulares. Jugadoras como Janae Jefferson y Jazmyn Jackson encabezan la alineación, apoyadas por bateadoras de experiencia y producción constante como Rosángela Jardínes, Rosi del Castillo y Leannelys Zayas, líder de impulsadas en la LMS.

Para Algodoneras, la clave será repetir el orden mostrado en el círculo durante la serie anterior. Aunque el equipo ha permitido 24 carreras, la mitad de ellas se concentraron en un solo juego, y desde entonces el cuerpo de lanzadoras logró ajustar para limitar a la ofensiva regiomontana. Sarah Willis aparece como una de las opciones principales, tras sumar una victoria y un salvamento en este inicio de campaña.

A la ofensiva, Unión Laguna ha encontrado respuestas en Sarah Willis, Logan Moreland y Alicia Peters, mientras que Ciara Bryan aporta velocidad y presión constante en las bases. Aliyah Binford, desde el centro del diamante, también ha comenzado a marcar diferencia con el bate y el brazo.

La serie ante Diablos Rojos Femenil representa una prueba temprana para medir el alcance de las Algodoneras ante un rival directo. Con el respaldo de su afición y la proyección nacional que ofrece la transmisión por Disney+ y ESPN, el equipo guinda buscará mantener su paso firme como local y competir de tú a tú con las campeonas del softbol mexicano.

