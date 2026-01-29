Algodoneras reciben a Diablos Femenil en serie clave: hora y dónde ver la LMS hoy

Las Algodoneras del Unión Laguna se preparan para una serie exigente en casa al recibir este jueves y viernes a Diablos Rojos Femenil, actuales campeonas de la Liga Mexicana de Softbol, en duelos correspondientes a la tercera serie de la temporada 2026. Los encuentros se disputarán en el Estadio de la Revolución y podrán seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, ampliando el alcance de uno de los choques más atractivos de la semana en el circuito.

El equipo lagunero regresa a Torreón con marca de 2 triunfos y 2 derrotas, ubicada en el tercer sitio del standing, luego de mostrar una mejor versión como local al barrer a Sultanes de Monterrey Femenil. Ese desempeño permitió a las dirigidas por Carlos Bernáldez recuperar terreno tras un inicio complicado en Veracruz, donde cedieron su primera serie del calendario.

El reto inmediato, sin embargo, será de mayor grado. Diablos Rojos Femenil llega como líder de la LMS con récord de 3-1 y con una ofensiva que ha sido constante desde el arranque de la campaña. Aunque fueron sorprendidas en un juego por Naranjeros Softbol Femenil, previamente dominaron su serie ante Charros, lo que las mantiene como uno de los equipos a seguir en esta temporada.