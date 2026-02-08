Lindsey Vonn sufre grave lesión y es operada tras escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
La esquiadora estadounidense sufrió una aparatosa caída y tuvo una lesión que generó conmoción mundial y abrió dudas sobre el futuro inmediato de su carrera
La legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, sufrió una dramática y dolorosa caída durante la prueba de descenso femenino de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, lo que ha generado preocupación mundial por la severidad de sus lesiones y el futuro inmediato de su salud y carrera.
La caída ocurrió apenas 13 segundos después de iniciada su participación, cuando la veterana atleta, que ya competía con un ligamento cruzado anterior (ACL) completamente desgarrado sufrido días antes, perdió el control tras rozar una puerta del recorrido.
La velocidad y el impacto culminaron en una caída espectacular en la pista Olimpia delle Tofane, provocando que el público y su equipo vivieran momentos de tensión extrema.
Tras el accidente, Vonn permaneció varios minutos en la nieve antes de ser evacuada por helicóptero hacia el hospital Ca’ Foncello en Treviso, Italia, donde fue sometida a cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en la pierna izquierda.
Informes médicos oficiales señalan que se encuentra en condición estable, aunque permanece en cuidados bajo observación, sin riesgo vital inmediato.
La caída no solo marcó el fin prematuro de su participación en la competencia de descenso, sino que también puso en evidencia los riesgos que implicaba su intento de competir pese a la lesión de rodilla previa, algo que ya había generado debate entre expertos.
El reconocido doctor Pedro Ripoll declaró que Vonn “debía haberse abstenido de competir hasta no tener reparada dicha lesión”, sugiriendo que la decisión de correr pudo haber aumentado su exposición al peligro físico.
La familia de Vonn describió el momento como “aterrador” y expresó que están “esperando lo mejor” mientras se espera más información sobre la recuperación y los detalles de su diagnóstico médico completo.
Este hecho ha conmocionado al mundo del deporte, y colegas de diferentes disciplinas han enviado mensajes de apoyo.
El tenista Rafael Nadal pidió públicamente que se mantenga fuerte tras el accidente.
La caída también coincidió con una jornada histórica para el equipo de Estados Unidos: su compatriota Breezy Johnson se adjudicó la medalla de oro en la prueba de descenso, logrando la primera presea dorada del país en estos Juegos, un logro que se vio opacado por la dramática situación de Vonn.
La espectacular trayectoria de Vonn, con 84 victorias en la Copa del Mundo y medallas olímpicas como el oro en descenso en Vancouver 2010, hace que este incidente sea aún más impactante, marcando un momento emotivo en la carrera de una de las esquiadoras más emblemáticas de la historia.