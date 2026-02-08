Lindsey Vonn sufre grave lesión y es operada tras escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, sufrió una dramática y dolorosa caída durante la prueba de descenso femenino de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, lo que ha generado preocupación mundial por la severidad de sus lesiones y el futuro inmediato de su salud y carrera.

La caída ocurrió apenas 13 segundos después de iniciada su participación, cuando la veterana atleta, que ya competía con un ligamento cruzado anterior (ACL) completamente desgarrado sufrido días antes, perdió el control tras rozar una puerta del recorrido.

La velocidad y el impacto culminaron en una caída espectacular en la pista Olimpia delle Tofane, provocando que el público y su equipo vivieran momentos de tensión extrema.

Tras el accidente, Vonn permaneció varios minutos en la nieve antes de ser evacuada por helicóptero hacia el hospital Ca’ Foncello en Treviso, Italia, donde fue sometida a cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en la pierna izquierda.