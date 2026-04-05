Brandon Valenzuela: El mexicano 153 en debutar en MLB; así fue su primer juego con Toronto

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Béisbol
/ 5 abril 2026
    Brandon Valenzuela: El mexicano 153 en debutar en MLB; así fue su primer juego con Toronto
    Brandon Valenzuela debutó en MLB en el juego entre Blue Jays de Toronto y White Sox de Chicago, donde se convirtió en el mexicano 153 en llegar a las Grandes Ligas. FOTO: AP

El catcher sonorense Brandon Valenzuela hizo su debut con los Blue Jays de Toronto en el juego ante los White Sox de Chicago y entró a la historia como el pelotero nacido en México número 153 en jugar en las Mayores

Brandon Valenzuela ya forma parte de la historia del beisbol mexicano. El receptor de los Blue Jays de Toronto debutó este domingo en las Grandes Ligas durante el juego ante los White Sox de Chicago, encuentro en el que además conectó hit en su primer turno al bat.

Con ello, el sonorense se convirtió en el mexicano número 153 en jugar en la MLB.

El estreno de Valenzuela se dio en el cierre de la serie disputada en Chicago, donde Toronto cayó 3-0 ante los White Sox.

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Más allá del resultado adverso para los Blue Jays, la jornada quedó marcada por el debut del catcher mexicano, quien aprovechó su primera oportunidad en el mejor beisbol del mundo para dejar una grata impresión ofensiva desde su aparición inicial en la caja de bateo.

La oportunidad para Brandon Valenzuela llegó luego de que Toronto lo subiera desde Triple A, movimiento derivado de la lesión del también mexicano Alejandro Kirk, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una fractura en el pulgar izquierdo.

Ese ajuste en el roster abrió la puerta para que el receptor nacido en Hermosillo pudiera finalmente estrenarse en MLB con la novena canadiense.

El debut del sonorense representa una noticia importante para el beisbol nacional, ya que amplía la presencia de jugadores mexicanos en las Grandes Ligas y confirma el crecimiento de una nueva generación que busca consolidarse en el máximo escenario.

En el caso de Valenzuela, su presentación no pasó desapercibida, pues además de cumplir el sueño de llegar a MLB, lo hizo con un imparable en su primer turno, un detalle que elevó todavía más el valor de su estreno.

Para México, la aparición de Brandon Valenzuela también alimenta una cifra histórica que sigue creciendo en el beisbol de las Mayores.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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