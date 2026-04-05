Julio Rodríguez deja huella en la Oviedo Cup con el selectivo nacional de la Liga TDP

El saltillense Julio Rodríguez, conocido como “La Tripa”, formó parte del selectivo nacional de la Liga TDP que concluyó su participación en la Oviedo Cup, certamen internacional donde el combinado mexicano logró avanzar hasta fases finales y medirse ante clubes europeos. El equipo nacional cerró su participación tras caer 1-0 frente al Deportivo Alavés en la etapa de eliminación directa, resultado que puso fin a una destacada gira por España. Sin embargo, el camino incluyó actuaciones relevantes que permitieron mostrar el nivel competitivo del grupo.

Previo a su eliminación, el selectivo mexicano consiguió su pase a fase final tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano, con asistencia de Jorge Rodríguez y anotación de Axel Carrillo, en un encuentro cerrado que mantuvo al equipo en la pelea por el campeonato.

El torneo inició de manera contundente para los mexicanos, con una goleada de 9-0 sobre Asunción CF. En ese compromiso destacó especialmente Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, quien firmó dos anotaciones en su debut internacional, consolidándose como uno de los elementos a seguir dentro del plantel. A lo largo de la competencia, “La Tripa” tuvo participación activa, aportando en ofensiva y mostrando condiciones que lo han llevado a ser considerado dentro de este tipo de procesos formativos fuera del país.

Tras el cierre del torneo, la Liga TDP agradeció el respaldo de todos los involucrados y destacó que esta experiencia representa un paso importante en el desarrollo de sus jugadores. Para Rodríguez y el resto del plantel, la gira deja aprendizaje y abre la puerta a futuras oportunidades, con la mirada puesta en la próxima gira internacional programada para 2027.

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