Brandon Valenzuela debutará en MLB con los Blue Jays tras lesión de Alejandro Kirk

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Béisbol
/ 4 abril 2026
    Brandon Valenzuela debutará en MLB con los Blue Jays tras lesión de Alejandro Kirk
    Brandon Valenzuela recibió el llamado de los Blue Jays para cubrir la baja de Alejandro Kirk y quedó ante la gran oportunidad de estrenarse en las Grandes Ligas con Toronto. FOTO: ESPECIAL

El mexicano Brandon Valenzuela fue llamado por Toronto para suplir a Alejandro Kirk, quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días luego de sufrir una dislocación y fractura en el pulgar izquierdo

La presencia mexicana en los Blue Jays de Toronto se mantiene, pero con un cambio obligado. Luego de la lesión de Alejandro Kirk, la organización canadiense decidió llamar al receptor sonorense Brandon Valenzuela, quien tendrá la oportunidad de cubrir la baja del tijuanense en el arranque de la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Kirk fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de sufrir una fractura en el pulgar izquierdo, una lesión que además incluyó dislocación, todo tras recibir un foul tip en la parte baja del guante durante la derrota de Toronto por 5-4 ante los White Sox de Chicago.

El receptor mexicano deberá ser valorado por un especialista de mano para determinar si requerirá cirugía o la colocación de un pin, situación que definirá si su ausencia será de apenas unas semanas o por un periodo más prolongado.

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Oportunidad de MLB para Brandon Valenzuela

Ante ese panorama, los Blue Jays recurrieron a Brandon Valenzuela, prospecto número 24 de la organización, quien fue ascendido desde Triple-A Buffalo y quedó en posición de debutar en las Grandes Ligas.

A sus 25 años, el catcher nacido en Hermosillo recibe así su primer llamado al máximo nivel, en un movimiento que además mantiene a un pelotero mexicano dentro del grupo de receptores de Toronto.

Valenzuela llegó a la organización de Toronto en 2025, procedente de los Padres de San Diego, y dejó buenas sensaciones durante el Spring Training.

En la pretemporada bateó para .304, con un jonrón y cinco carreras producidas en 11 encuentros; ya en Triple-A Buffalo, arrancó la campaña con un cuadrangular y cuatro impulsadas en cuatro juegos.

El manager John Schneider destacó recientemente su trabajo en la preparación y el entendimiento del pitcheo del equipo, uno de los aspectos que más pesaron para darle esta oportunidad.

Golpe sensible para Toronto y para México

La baja de Kirk representa un problema importante para Toronto. El tijuanense, dos veces All-Star, es una pieza clave detrás del plato por su manejo del juego y su aporte ofensivo.

En siete temporadas con los Blue Jays suma promedio de bateo de .267, con 52 jonrones y 265 carreras producidas en 569 partidos, por lo que su ausencia obliga al club a reorganizar una posición muy sensible en pleno inicio de campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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