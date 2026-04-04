Brandon Valenzuela debutará en MLB con los Blue Jays tras lesión de Alejandro Kirk

La presencia mexicana en los Blue Jays de Toronto se mantiene, pero con un cambio obligado. Luego de la lesión de Alejandro Kirk, la organización canadiense decidió llamar al receptor sonorense Brandon Valenzuela, quien tendrá la oportunidad de cubrir la baja del tijuanense en el arranque de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Kirk fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de sufrir una fractura en el pulgar izquierdo, una lesión que además incluyó dislocación, todo tras recibir un foul tip en la parte baja del guante durante la derrota de Toronto por 5-4 ante los White Sox de Chicago. El receptor mexicano deberá ser valorado por un especialista de mano para determinar si requerirá cirugía o la colocación de un pin, situación que definirá si su ausencia será de apenas unas semanas o por un periodo más prolongado.

Oportunidad de MLB para Brandon Valenzuela Ante ese panorama, los Blue Jays recurrieron a Brandon Valenzuela, prospecto número 24 de la organización, quien fue ascendido desde Triple-A Buffalo y quedó en posición de debutar en las Grandes Ligas. A sus 25 años, el catcher nacido en Hermosillo recibe así su primer llamado al máximo nivel, en un movimiento que además mantiene a un pelotero mexicano dentro del grupo de receptores de Toronto. Valenzuela llegó a la organización de Toronto en 2025, procedente de los Padres de San Diego, y dejó buenas sensaciones durante el Spring Training. En la pretemporada bateó para .304, con un jonrón y cinco carreras producidas en 11 encuentros; ya en Triple-A Buffalo, arrancó la campaña con un cuadrangular y cuatro impulsadas en cuatro juegos. El manager John Schneider destacó recientemente su trabajo en la preparación y el entendimiento del pitcheo del equipo, uno de los aspectos que más pesaron para darle esta oportunidad.

Golpe sensible para Toronto y para México La baja de Kirk representa un problema importante para Toronto. El tijuanense, dos veces All-Star, es una pieza clave detrás del plato por su manejo del juego y su aporte ofensivo. En siete temporadas con los Blue Jays suma promedio de bateo de .267, con 52 jonrones y 265 carreras producidas en 569 partidos, por lo que su ausencia obliga al club a reorganizar una posición muy sensible en pleno inicio de campaña.

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