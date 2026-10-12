¡A 19 de los mil! Cristiano Ronaldo marca su gol 981 y Al-Nassr gana en la Champions de Asia

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    ¡A 19 de los mil! Cristiano Ronaldo marca su gol 981 y Al-Nassr gana en la Champions de Asia
    Cristiano Ronaldo celebró su gol 981 como profesional en el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante Neftchi Fergana, en la Champions League de Asia. FOTO: X/AL-NASSR

El portugués firmó una gran definición ante Neftchi Fergana, en un partido que comenzó con una hora de retraso por una alerta de seguridad en Riad

Cristiano Ronaldo volvió a escribir otro capítulo de su carrera. El delantero portugués alcanzó los 981 goles oficiales ayer, al marcar en la victoria 3-1 del Al-Nassr sobre el Neftchi Fergana, de Uzbekistán, durante la segunda jornada de la AFC Champions League Elite.

Con 41 años, CR7 quedó a solamente 19 anotaciones de alcanzar la histórica barrera de los mil goles.

La noche en el Al-Awwal Park de Riad comenzó fuera de lo habitual. El encuentro tuvo que retrasarse una hora después de que las autoridades de Arabia Saudita emitieran una alerta de seguridad por amenazas de misiles contra la capital.

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Jugadores, cuerpo técnico y aficionados aguardaron hasta recibir autorización para disputar el compromiso.

Superado el contratiempo, el equipo dirigido por Ange Postecoglou tomó el control.

El brasileño Ângelo Gabriel abrió el marcador al minuto 33 y, nueve minutos después, apareció Cristiano Ronaldo para firmar el 2-0 con una definición de gran técnica dentro del área.

La jugada nació de un centro de Sadio Mané desde la izquierda. Ayman Yahya bajó el balón con el pecho y lo dejó servido para que el capitán portugués girara y rematara de primera hacia el fondo de la red.

El estadio celebró algo más que una ventaja: el tanto número 981 de una trayectoria que sigue desafiando el paso del tiempo.

Neftchi reaccionó en el segundo tiempo. Alisher Odilov descontó al minuto 51 y devolvió la incertidumbre al encuentro, pero los visitantes perdieron impulso después de quedarse con 10 futbolistas por una expulsión al 65.

Al-Nassr aprovechó la superioridad numérica y sentenció el resultado al 78, cuando Anvarjon Gofurov introdujo el balón en su propia portería.

El 3-1 permitió al conjunto saudí conseguir su primera victoria en esta edición del máximo torneo asiático de clubes y reforzó sus aspiraciones.

Ronaldo venía de marcar su gol 980 el viernes pasado, durante el triunfo 3-0 sobre Diriyah en la liga de Arabia Saudita.

En apenas dos partidos consecutivos volvió a mover la cuenta y reafirmó que el objetivo de los mil goles está cada vez más cerca.

La pregunta ya no es si seguirá buscando esa marca, sino cuántos encuentros necesitará para conseguirla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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