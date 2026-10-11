Brewers sorprenden a Dodgers: Luis Lara sentencia el 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato

Milwaukee Brewers golpeó primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 al vencer 2-1 a Los Angeles Dodgers en el American Family Field. Con un jonrón de Brice Turang y un sencillo productor de Luis Lara, los Cerveceros remontaron ante Tarik Skubal y tomaron ventaja en la pelea por llegar a la Serie Mundial de MLB. El duelo enfrentó a los dos equipos más ganadores de la campaña: Milwaukee sumó 103 victorias y Los Ángeles, 100. También significó una revancha para los locales, barridos por Dodgers en la misma instancia de 2025. Esta vez, los dirigidos por Pat Murphy respondieron con bateo oportuno y pitcheo de relevo. Milwaukee llegaba tras vencer a San Diego y Los Ángeles después de dejar atrás a Atlanta.

Los californianos pegaron primero en la segunda entrada. Shohei Ohtani negoció pasaporte, Teoscar Hernández conectó sencillo y Andy Pages pegó imparable al jardín derecho para llevar al japonés al plato. Con casa llena, Cooper Pratt inició una doble matanza ante Enrique Hernández y evitó un daño mayor. Jacob Misiorowski, abridor de Milwaukee, trabajó bajo presión. Completó cuatro entradas y un tercio, permitió cinco hits y una carrera, regaló tres bases por bolas y ponchó a cinco. Aunque salió sin decisión, contuvo a una alineación plagada de estrellas. La respuesta llegó en la cuarta baja. Brice Turang castigó un lanzamiento de Skubal y mandó la pelota por el jardín izquierdo-central para empatar 1-1. El cuadrangular solitario, de 384 pies, devolvió el entusiasmo a las tribunas y preparó el camino de la remontada. En la quinta, Garrett Mitchell recibió base por bolas. Cooper Pratt lo adelantó con toque de sacrificio y Luis Lara conectó el batazo de la noche: sencillo al jardín central para remolcar a Mitchell y colocar el 2-1. Milwaukee le arrebató la ventaja a uno de los lanzadores más temidos de las Grandes Ligas.

Skubal salió tras cinco innings, cinco hits, dos carreras limpias, dos boletos y siete ponches. Fue dominante por momentos, pero el jonrón de Turang y el imparable de Lara cambiaron la historia. Los Cerveceros produjeron sus dos carreras con seis hits y sin errores defensivos. La diferencia también se construyó desde la lomita. DL Hall relevó a Misiorowski y provocó una doble matanza de Freddie Freeman en el quinto episodio. Después, Abner Uribe frenó una amenaza en la sexta: Ohtani y Max Muncy conectaron sencillos, pero Andy Pages terminó ponchado. Aaron Ashby mantuvo el control con dos entradas sin aceptar imparables. En la octava obligó a Ohtani a elevar al cuadro y retiró a Teoscar Hernández con rodado, protegiendo la mínima ventaja antes de que Trevor Megill asumiera la novena. Dodgers conectó siete hits, uno más que su rival, pero solo anotó una carrera. Ohtani pisó el plato y Teoscar Hernández sumó dos imparables. Por Milwaukee, Jackson Chourio bateó dos hits y la defensa completó tres dobles matanzas cruciales. La victoria manda un mensaje en esta revancha: Brewers busca cambiar la historia ante el club que lo eliminó sin concederle un triunfo el año pasado. La Serie de Campeonato, pactada al mejor de siete encuentros, seguirá este lunes 12 de octubre en Milwaukee, antes de trasladarse a Los Ángeles.