Brewers remontan un 4-0 ante Rays, ganan 5-4 y ponen la Serie Mundial 2026 a su favor
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Sal Frelick empató con un jonrón y Cooper Pratt completó la voltereta; Tampa Bay regresará a casa con la obligación de reaccionar
Los Brewers de Milwaukee están a dos triunfos de conquistar la primera Serie Mundial de su historia. Con una remontada de cuatro carreras, los Cerveceros derrotaron 5-4 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 2 del Clásico de Otoño 2026 y tomaron ventaja de 2-0 en la serie, ante un American Family Field que terminó en fiesta.
Los de Pat Murphy parecían condenados desde el inicio. Un error del campocorto Cooper Pratt abrió la puerta para que Yandy Díaz llegara a segunda base y Chandler Simpson conectó un sencillo productor. Junior Caminero sumó otro imparable remolcador y Liam Hicks castigó al abridor Logan Henderson con un jonrón de dos carreras que colocó el 4-0.
Sin embargo, Milwaukee respondió antes de terminar el primer episodio. William Contreras impulsó a Jackson Chourio con un sencillo y Garrett Mitchell remolcó a Jake Bauers para recortar la diferencia a 4-2. La noche cómoda de Tampa Bay se convirtió en una batalla.
El mexicano Jonathan Aranda, autor de tres hits en el Juego 1, vivió una jornada complicada a la defensiva. En el primer inning dejó escapar un elevado de foul que pudo ayudar a Drew Rasmussen a salir del problema; en la cuarta entrada, un rodado de David Hamilton pasó entre sus piernas y permitió que Pratt anotara el 4-3.
La jugada volvió a encender a la afición local. Los Brewers ya habían superado una desventaja de cuatro anotaciones ante los Dodgers de Los Ángeles durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y otra voltereta comenzó a tomar forma.
El momento decisivo comenzó en el sexto capítulo. Sal Frelick recibió al relevista zurdo Ian Seymour con un cuadrangular solitario por el jardín central y empató 4-4 el partido. Solo había conectado cuatro jonrones en la campaña regular.
Antes de esa conexión, Tampa Bay dejó escapar una oportunidad para ampliar su ventaja: Hicks fue puesto fuera en el plato gracias a un tiro de Chourio desde los jardines y una buena ejecución del receptor Contreras. La jugada mantuvo el margen mínimo y preparó el escenario para la reacción.
En la séptima baja llegó la carrera que cambió el destino del encuentro. Pratt, quien había cometido el error que originó el ataque inicial de los Rays, encontró su revancha con un sencillo ante Tyler Wells que mandó al plato a Brice Turang. El 5-4 desató la euforia y completó una remontada de enorme valor para Milwaukee.
El bullpen terminó de sostener la ventaja después de la difícil salida de Henderson. Los relevistas de los Brewers trabajaron seis entradas sin admitir anotaciones y limitaron a Tampa Bay a tres imparables. Aaron Ashby obtuvo los últimos cinco outs para sellar un triunfo que acerca a la franquicia a una corona inédita. La reacción mantiene intacta la ilusión de la afición cervecera.
La derrota pone contra las cuerdas al conjunto del mánager Kevin Cash, que desperdició una ventaja de cuatro carreras y ahora necesitará reaccionar como local. Los Rays buscan también su primer campeonato, pero deberán encontrar respuestas ante un rival especialista en remontadas.
La Serie Mundial continuará el lunes 26 de octubre con el Juego 3 en el Tropicana Field, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Milwaukee buscará quedar a una victoria del título; Tampa Bay intentará que el regreso a Florida marque el comienzo de su propia reacción.