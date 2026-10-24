Brewers remontan un 4-0 ante Rays, ganan 5-4 y ponen la Serie Mundial 2026 a su favor

Los de Pat Murphy parecían condenados desde el inicio. Un error del campocorto Cooper Pratt abrió la puerta para que Yandy Díaz llegara a segunda base y Chandler Simpson conectó un sencillo productor. Junior Caminero sumó otro imparable remolcador y Liam Hicks castigó al abridor Logan Henderson con un jonrón de dos carreras que colocó el 4-0.

Los Brewers de Milwaukee están a dos triunfos de conquistar la primera Serie Mundial de su historia. Con una remontada de cuatro carreras, los Cerveceros derrotaron 5-4 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 2 del Clásico de Otoño 2026 y tomaron ventaja de 2-0 en la serie, ante un American Family Field que terminó en fiesta.

Sin embargo, Milwaukee respondió antes de terminar el primer episodio. William Contreras impulsó a Jackson Chourio con un sencillo y Garrett Mitchell remolcó a Jake Bauers para recortar la diferencia a 4-2. La noche cómoda de Tampa Bay se convirtió en una batalla.

El mexicano Jonathan Aranda, autor de tres hits en el Juego 1, vivió una jornada complicada a la defensiva. En el primer inning dejó escapar un elevado de foul que pudo ayudar a Drew Rasmussen a salir del problema; en la cuarta entrada, un rodado de David Hamilton pasó entre sus piernas y permitió que Pratt anotara el 4-3.

La jugada volvió a encender a la afición local. Los Brewers ya habían superado una desventaja de cuatro anotaciones ante los Dodgers de Los Ángeles durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y otra voltereta comenzó a tomar forma.

El momento decisivo comenzó en el sexto capítulo. Sal Frelick recibió al relevista zurdo Ian Seymour con un cuadrangular solitario por el jardín central y empató 4-4 el partido. Solo había conectado cuatro jonrones en la campaña regular.

Antes de esa conexión, Tampa Bay dejó escapar una oportunidad para ampliar su ventaja: Hicks fue puesto fuera en el plato gracias a un tiro de Chourio desde los jardines y una buena ejecución del receptor Contreras. La jugada mantuvo el margen mínimo y preparó el escenario para la reacción.

En la séptima baja llegó la carrera que cambió el destino del encuentro. Pratt, quien había cometido el error que originó el ataque inicial de los Rays, encontró su revancha con un sencillo ante Tyler Wells que mandó al plato a Brice Turang. El 5-4 desató la euforia y completó una remontada de enorme valor para Milwaukee.