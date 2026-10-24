Serie Mundial 2026: Rays y Brewers rompen récord con la nómina más baja de la última década

La Serie Mundial 2026 está rompiendo una tendencia que parecía instalada en las Grandes Ligas: no siempre hay que gastar cientos de millones de dólares para pelear por el título. Los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay protagonizan el Clásico de Otoño con una nómina conjunta de apenas 242 millones de dólares, la más baja registrada entre los dos finalistas durante las últimas diez ediciones. Una comparación difundida por MLB on FOX, elaborada con datos de Spotrac, exhibe el contraste: en 2025, Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto reunían 621 millones de dólares en salarios.

n año después, la cifra cayó 379 millones, aproximadamente 61 por ciento, pese a que el premio en disputa sigue siendo el mismo: el campeonato de las Grandes Ligas. ¿Cuánto gastan Brewers y Rays? Milwaukee destina alrededor de 146.2 millones de dólares a su nómina, la número 19 entre los 30 equipos de MLB. Tampa Bay, por su parte, aparece en el puesto 28 con 95.6 millones. La suma exacta, según las estimaciones de Spotrac, ronda los 241.8 millones. La diferencia resulta todavía más impactante frente a una sola franquicia: los Dodgers, eliminados precisamente por Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, destinan unos 339.3 millones de dólares a su plantilla. Es decir, Los Ángeles gasta cerca de 97.5 millones más que ambos finalistas juntos.

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La Serie Mundial menos costosa de una década La gráfica del video también muestra que las nóminas combinadas alcanzaron 587 millones en 2024 y 621 millones en 2025, los dos registros más elevados del periodo analizado. Incluso en 2020, temporada reducida por la pandemia, la cifra de los finalistas fue de 256 millones, superior a la de este año. Sin embargo, el presupuesto reducido no significa improvisación. Los Brewers terminaron la campaña regular con 103 victorias y los Rays con 98, las mejores marcas en sus respectivas ligas. Ambos clubes han apostado por detectar talento, desarrollar prospectos y construir planteles competitivos sin recurrir a las contrataciones más caras del mercado.

El contraste ya se refleja en el terreno. Milwaukee ganó 3-2 el Juego 1 el viernes 23 de octubre, aunque Tampa Bay, con el mexicano Jonathan Aranda, puso en aprietos a los locales durante la novena entrada. La serie continuará este sábado con el segundo encuentro. Más allá de cuál equipo levante el trofeo, esta final reabre la discusión sobre el peso del dinero en el beisbol y el debate por un posible límite salarial. Los números no demuestran que gastar menos garantice títulos, pero sí que dos organizaciones alejadas de la élite económica pueden llegar hasta el último escenario de octubre.