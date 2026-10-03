Brewers remontan y vencen 3-2 a Padres en el Juego 1 de la Serie Divisional

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Brewers remontan y vencen 3-2 a Padres en el Juego 1 de la Serie Divisional
    William Contreras conectó el jonrón decisivo en la séptima entrada para completar la remontada de los Brewers ante los Padres en Milwaukee. FOTO: AP

Jackson Chourio y William Contreras comandaron la reacción de Milwaukee, que tomó ventaja en la NLDS tras un dramático cierre ante San Diego

Milwaukee abrió con autoridad su camino en la postemporada de la MLB 2026. Los Brewers vencieron 3-2 a los Padres de San Diego en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado en el American Family Field, y tomaron ventaja de 1-0 en una eliminatoria al mejor de cinco.

San Diego golpeó primero ante Jacob Misiorowski. En la segunda entrada, Xander Bogaerts, Ethan Salas y Luis Campusano conectaron sencillos consecutivos; Campusano produjo la carrera de la ventaja y Jake Cronenworth amplió el margen a 2-0 con una jugada de selección. Los Padres incluso dejaron las bases llenas, una oportunidad que terminó pesando.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-se-derrumba-ante-estados-unidos-3-0-y-primer-gran-fracaso-de-rafa-marquez-con-el-tri-BI23900526

La respuesta de Milwaukee llegó en el tercer episodio. Jackson Chourio castigó al abridor Robbie Ray con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo-central para empatar 2-2. El venezolano, de 22 años, llegó a cinco jonrones en postemporada y se convirtió en líder histórico de la franquicia en ese rubro.

El duelo se mantuvo cerrado hasta la séptima entrada. Con dos outs, William Contreras encontró un lanzamiento de Adrian Morejon y lo mandó 406 pies por el jardín derecho-central para poner el 3-2 definitivo. Milwaukee, que cerró la campaña regular con 103 victorias, encontró en Chourio y Contreras la fórmula para remontar.

San Diego tuvo opciones de cambiar la historia. En la séptima dejaron las bases llenas y en la octava volvieron a colocar corredores en posición de anotar, pero el bullpen de los Brewers respondió. Trevor Megill apagó la amenaza y se quedó con el salvamento.

La última entrada tuvo drama. Ty France conectó una pelota que golpeó una estructura del techo del estadio y terminó en el guante de Chourio; por las reglas del parque, la jugada fue out. Jackson Merrill elevó después al jardín derecho para sellar el triunfo.

Con la victoria, los Brewers se adelantaron 1-0 en la Serie Divisional y buscarán ampliar la diferencia en el Juego 2, en casa, mientras San Diego intentará regresar a casa con la eliminatoria empatada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ronda Divisional
resultados

Localizaciones


Milwaukee

Organizaciones


MLB
Milwaukee Brewers
San Diego Padres

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

Trump está cometiendo el mismo error que condenó a Biden
true

Razones del incremento de ataques en las escuelas en México
El frente frío 1 provocará lluvias intensas, fuertes vientos y posible granizo en Coahuila, Nuevo León y otros estados.

Frente frío 1 traerá lluvias intensas y fuertes vientos a Coahuila, Nuevo León y otros estados
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026
Regalo. Amaia Montero retomó su lugar como vocalista de La Oreja de Van Gogh y prepara su regreso a los escenarios mexicanos.

¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero
Premiación. La edición 2026 de los Video Music Awards combinó figuras históricas del pop con nuevos nombres de la música para recuperar parte de la atención del público.

Suben Madonna e ‘in memoriams’ ratings de VMA’s
Tarik Skubal encabezó el triunfo de Dodgers sobre Braves al permitir sólo una carrera en seis entradas del Juego 1 de la Serie Divisional.

Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB
Jonathan Aranda conectó el jonrón que marcó la diferencia y Tampa Bay tomó ventaja sobre Yankees en la Serie Divisional.

Rays silencian a Yankees: Jonathan Aranda decide el Juego 1 de la Serie Divisional