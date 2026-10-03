Brewers remontan y vencen 3-2 a Padres en el Juego 1 de la Serie Divisional

Milwaukee abrió con autoridad su camino en la postemporada de la MLB 2026. Los Brewers vencieron 3-2 a los Padres de San Diego en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado en el American Family Field, y tomaron ventaja de 1-0 en una eliminatoria al mejor de cinco. San Diego golpeó primero ante Jacob Misiorowski. En la segunda entrada, Xander Bogaerts, Ethan Salas y Luis Campusano conectaron sencillos consecutivos; Campusano produjo la carrera de la ventaja y Jake Cronenworth amplió el margen a 2-0 con una jugada de selección. Los Padres incluso dejaron las bases llenas, una oportunidad que terminó pesando.

La respuesta de Milwaukee llegó en el tercer episodio. Jackson Chourio castigó al abridor Robbie Ray con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo-central para empatar 2-2. El venezolano, de 22 años, llegó a cinco jonrones en postemporada y se convirtió en líder histórico de la franquicia en ese rubro. El duelo se mantuvo cerrado hasta la séptima entrada. Con dos outs, William Contreras encontró un lanzamiento de Adrian Morejon y lo mandó 406 pies por el jardín derecho-central para poner el 3-2 definitivo. Milwaukee, que cerró la campaña regular con 103 victorias, encontró en Chourio y Contreras la fórmula para remontar.

San Diego tuvo opciones de cambiar la historia. En la séptima dejaron las bases llenas y en la octava volvieron a colocar corredores en posición de anotar, pero el bullpen de los Brewers respondió. Trevor Megill apagó la amenaza y se quedó con el salvamento. La última entrada tuvo drama. Ty France conectó una pelota que golpeó una estructura del techo del estadio y terminó en el guante de Chourio; por las reglas del parque, la jugada fue out. Jackson Merrill elevó después al jardín derecho para sellar el triunfo. Con la victoria, los Brewers se adelantaron 1-0 en la Serie Divisional y buscarán ampliar la diferencia en el Juego 2, en casa, mientras San Diego intentará regresar a casa con la eliminatoria empatada.