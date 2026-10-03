México se derrumba ante Estados Unidos: 3-0 y primer gran fracaso de Rafa Márquez con el Tri

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    México se derrumba ante Estados Unidos: 3-0 y primer gran fracaso de Rafa Márquez con el Tri
    Estados Unidos aprovechó los errores del Tricolor para propinarle a Rafa Márquez su primera derrota como técnico de México con un contundente 3-0. FOTO: MEXSPORT

Errores defensivos, una expulsión y la falta de contundencia condenaron al Tricolor en Arizona, donde sigue sin ganar bajo el mando del ‘Kaiser’

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana sufrió su primer golpe de peso. Estados Unidos goleó 3-0 al Tricolor en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y convirtió el Clásico de Concacaf en la primera crisis deportiva del “Kaiser” como entrenador nacional.

México inició con posesión y encontró espacios para acercarse al arco rival, pero volvió a pagar caro su falta de contundencia.

Santiago Giménez tuvo dos oportunidades claras en la primera mitad y no logró convertirlas. Del otro lado, Estados Unidos fue más efectivo y castigó cada equivocación mexicana.

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El 1-0 llegó al minuto 28. Raúl “Tala” Rangel no pudo controlar un servicio por derecha y Julian Hall aprovechó el rebote para empujar la pelota.

El gol cambió el trámite: el Tri perdió seguridad, mientras el conjunto de Mauricio Pochettino encontró comodidad para atacar los espacios y esperar nuevos errores.

Márquez intentó corregir en el descanso con modificaciones, pero la reacción nunca apareció. Al 62’, Rangel se equivocó nuevamente en la salida y Cavan Sullivan recuperó para definir por encima del arquero. El juvenil estadounidense hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la selección mayor de su país.

La noche empeoró para México poco después. Mateo Chávez fue expulsado tras una acción sobre Sebastian Berhalter y dejó al equipo con 10 hombres.

Con superioridad numérica, Estados Unidos controló el cierre y aprovechó otra falla defensiva: Malik Tillman robó el balón y marcó el 3-0 al 84’.

La derrota representa el primer descalabro de Rafa Márquez en su etapa como técnico del Tri.

Había debutado con empate frente a Colombia y después igualó ante Perú, por lo que sigue sin conocer la victoria después de tres encuentros. Más allá del carácter amistoso, el golpe pesa por el rival, el marcador y la imagen defensiva de México.

El resultado también enciende las alarmas por la cantidad de errores individuales y por la poca respuesta ofensiva cuando el partido exigió personalidad.

Márquez tendrá poco margen para corregir: México volverá a la cancha el martes 6 de octubre ante Chile, duelo en el que buscará su primer triunfo y una reacción inmediata tras una noche para el olvido en Arizona.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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