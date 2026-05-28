Burros Pardos y Tecos disputarán la final regional de beisbol del TecNM

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    Burros Pardos y Tecos disputarán la final regional de beisbol del TecNM
    El Ateneo Fuente será sede de la final regional del beisbol prenacional del TecNM. FOTO: CORTESÍA
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Burros Pardos del TecNM-Saltillo y Tecos del TecNM-Laredo definirán este viernes al campeón regional de beisbol del Evento LXVIII Prenacional Deportivo del TecNM Región III

Los Burros Pardos del TecNM-Saltillo y los Tecos del TecNM-Laredo se enfrentarán este viernes por el campeonato del beisbol dentro del Evento LXVIII Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México Región III, luego de superar sus respectivas semifinales en una jornada disputada en el campo del Ateneo Fuente.

La novena saltillense consiguió su pase a la final tras imponerse 7-4 al TecNM-Matehuala en un encuentro que se definió desde la tercera entrada. En ese episodio, los Burros Pardos fabricaron un rally de cinco carreras que marcó diferencia en el marcador y les permitió controlar el juego rumbo al triunfo.

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El duelo se extendió por siete entradas y alcanzó el límite de tres horas de juego establecido en el torneo. Maximiliano Flores se apuntó la victoria desde la lomita, mientras que Azael Martínez cargó con la derrota por parte de Matehuala.

El equipo dirigido por Julián Méndez Flores, con apoyo de Eliud Rivera López, buscará ahora cerrar el torneo regional con el título y asegurar el boleto al Evento Nacional Deportivo del TecNM, programado para celebrarse en Colima.

En la otra semifinal, los Tecos del TecNM-Laredo protagonizaron una remontada ante el TecNM-Laguna en uno de los partidos más intensos de la jornada. La escuadra tamaulipeca llegó a la octava entrada con desventaja de 6-1, pero logró reaccionar con tres carreras en ese episodio y completó la voltereta en la novena para terminar con victoria de 11-7.

El encuentro parecía encaminado para Laguna, especialmente después de la actuación de Fernando Camacho, quien acumuló seis ponches en siete entradas. Sin embargo, los últimos dos episodios resultaron decisivos y los Tecos aprovecharon el desgaste del pitcheo rival para darle la vuelta al marcador.

Óscar Guzmán fue el pitcher ganador tras una labor que incluyó seis ponches, mientras que Camacho terminó con la derrota pese a mantener el control durante gran parte del partido.

La final regional se jugará este viernes a las 8:30 horas nuevamente en el parque Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila, sede de todo el certamen prenacional.

Los Tecos, dirigidos por Jorge Alejandro Briseño Muñoz y René Rodríguez Cardona, llegan como campeones del Grupo B, mientras que los Burros Pardos avanzaron como líderes del Grupo A. Durante la fase regular ambos equipos no se enfrentaron, por lo que el duelo por el campeonato marcará el primer choque entre las dos novenas más sólidas del torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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