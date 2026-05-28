En México, más de 33 millones de trabajadores están en la informalidad en abril de 2026

En abril de 2026 la población ocupada en México fue de 60 millones 600 mil 032 trabajadores y trabajadoras, aumentando 704 mil en términos anuales —en porcentaje el aumento fue de 0.1%.

La población ocupada en situación de informalidad en México fue de 33.4 millones de personas en abril de 2026, lo que representó una tasa de informalidad del 55.2% del total de las y los trabajadores mexicanos y aumentando 0.5% con respecto al cuarto mes de 2025, según los datos más recientes de los Indicadores de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Inegi precisa que se considera población ocupada en la informalidad laboral a quienes trabajan en dependencias laborales que no reconocen el vínculo laboral, así como a la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal. Son considerados en situación de informalidad a “las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia” y a los trabajadores “sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas”.

Además, la tasa de informalidad en enero de 2026 fue de 54.9%; en febrero bajó a 54.8%; en marzo se mantuvo el mismo porcentaje.

POBLACIÓN DESOCUPADA DISMINUYÓ EN ABRIL

El Inegi observó que la población desocupada disminuyó en términos anuales en abril de 2026 al pasar de 1 millón 560 mil 444 a 1 millón 525 mil 675 personas sin empleo, disminuyendo 34 mil 769 con respecto al cuarto mes de 2025 y representando una variación de -0.1%.

En el periodo en cuestión por sexo, las mujeres desempleadas fueron 625 mil 106, variando -0.2% con respecto a abril de 2025; los hombres sin empleo en el cuarto mes de 2026 fueron 900 mil 569, sin representar una variación significativa a tasa anual.