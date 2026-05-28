En México, más de 33 millones de trabajadores están en la informalidad en abril de 2026

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    En México, más de 33 millones de trabajadores están en la informalidad en abril de 2026
    Los indicadores provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano. VANGUARDIA

Las personas que trabajan en situación de informalidad son más del 55% de la población ocupada a nivel nacional; el desempleo disminuyó 0.1% en el periodo en cuestión

La población ocupada en situación de informalidad en México fue de 33.4 millones de personas en abril de 2026, lo que representó una tasa de informalidad del 55.2% del total de las y los trabajadores mexicanos y aumentando 0.5% con respecto al cuarto mes de 2025, según los datos más recientes de los Indicadores de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En abril de 2026 la población ocupada en México fue de 60 millones 600 mil 032 trabajadores y trabajadoras, aumentando 704 mil en términos anuales —en porcentaje el aumento fue de 0.1%.

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Inegi precisa que se considera población ocupada en la informalidad laboral a quienes trabajan en dependencias laborales que no reconocen el vínculo laboral, así como a la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal. Son considerados en situación de informalidad a “las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia” y a los trabajadores “sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas”.

Además, la tasa de informalidad en enero de 2026 fue de 54.9%; en febrero bajó a 54.8%; en marzo se mantuvo el mismo porcentaje.

POBLACIÓN DESOCUPADA DISMINUYÓ EN ABRIL

El Inegi observó que la población desocupada disminuyó en términos anuales en abril de 2026 al pasar de 1 millón 560 mil 444 a 1 millón 525 mil 675 personas sin empleo, disminuyendo 34 mil 769 con respecto al cuarto mes de 2025 y representando una variación de -0.1%.

En el periodo en cuestión por sexo, las mujeres desempleadas fueron 625 mil 106, variando -0.2% con respecto a abril de 2025; los hombres sin empleo en el cuarto mes de 2026 fueron 900 mil 569, sin representar una variación significativa a tasa anual.

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Inegi define a la persona en situación de desempleo a quien “no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad para obtener empleo”.

La suma de la población ocupada más la población desocupada da como resultado a la población económicamente activa (PEA).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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