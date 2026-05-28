De YouTube a Hollywood... hoy se estrena ‘Backrooms: Sin Salida’, el terror entre dos mundos

La película, producida en Estados Unidos y distribuida en Latinoamérica por Imagem Films , aparece rodeada de una enorme expectativa entre fanáticos del género, especialmente entre quienes siguieron desde 2022 la serie original de cortos que Parsons desarrolló con apenas 17 años.

El terror encontró en internet una nueva forma de expandirse y ahora dio el salto definitivo hacia Hollywood. Este jueves llega a salas Backrooms: Sin Salida , adaptación cinematográfica del fenómeno creado por el joven realizador Kane Parsons , quien convirtió una serie de videos publicados en YouTube en uno de los universos más perturbadores del horror contemporáneo.

Lo que comenzó como un experimento visual terminó transformándose en una producción de gran escala protagonizada por Chiwetel Ejiofor , Renate Reinsve y Mark Duplass , manteniendo intacta la esencia inquietante que hizo famosa a la historia en redes sociales.

EL TERROR DE LOS ESPACIOS VACÍOS

La propuesta de Backrooms se aleja del terror clásico basado en monstruos visibles o sobresaltos constantes. Aquí el miedo nace desde otro lugar: el encierro, la repetición y la imposibilidad de escapar.

La película construye una atmósfera sofocante a partir de interminables oficinas amarillentas, pasillos estrechos, luces fluorescentes parpadeantes y habitaciones vacías que parecen no tener lógica. El resultado es un escenario que transmite ansiedad permanente y una sensación de aislamiento difícil de ignorar.

“El miedo más puro aparece cuando no existe una salida”, es una de las ideas que atraviesan toda la narrativa del filme.

La cinta mantiene el formato de found footage, recurso cinematográfico que simula grabaciones recuperadas de sucesos extraños o paranormales. Las imágenes evocan antiguas cámaras de video de finales de los años 80 y principios de los 90, reforzando el sentimiento de incomodidad y nostalgia perturbadora.

• Los espacios fueron diseñados digitalmente con el software Blender• La serie original comenzó en YouTube en 2022• Kane Parsons tenía apenas 17 años cuando creó el universo Backrooms

DE INTERNET A UNA PRODUCCIÓN DE HOLLYWOOD

El salto de un contenido viral a una superproducción cinematográfica no suele ser sencillo, pero en este caso el proyecto consiguió respaldo de figuras reconocidas del terror contemporáneo como James Wan y Osgood Perkins, quienes participaron como productores.

La historia sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, dueño de una decadente mueblería ubicada dentro de un centro comercial casi abandonado. A partir de una serie de extraños eventos en el sótano del local, el personaje descubre una dimensión paralela tan absurda como aterradora.

Mary, su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, lo impulsa a enfrentar sus miedos mediante juegos de rol que terminan abriendo una puerta hacia un universo imposible de comprender.

La película logra sostener la tensión sin depender excesivamente de sustos repentinos. En cambio, apuesta por un terror psicológico constante que deja al espectador atrapado en la misma desesperación que viven los protagonistas.

UNA HISTORIA QUE REFLEJA ANGUSTIAS MODERNAS

Más allá del horror visual, Backrooms: Sin Salida también introduce reflexiones sobre la alienación urbana, el desgaste emocional y la lógica del consumo moderno. Los interminables corredores y oficinas vacías funcionan como una metáfora de sociedades cada vez más desconectadas y automatizadas.

La sensación de pérdida de control atraviesa toda la película. Nada parece tener sentido dentro de ese universo donde el tiempo y el espacio se deforman constantemente. Esa incertidumbre termina siendo uno de los elementos más efectivos del filme.

“No hay monstruo más aterrador que sentirse atrapado”, sugieren varios momentos de la historia.