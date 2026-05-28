Presentan Ultra Coahuila 2026; habrá rutas de hasta 160 kilómetros

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    Presentan Ultra Coahuila 2026; habrá rutas de hasta 160 kilómetros
    Autoridades estatales y organizadores presentaron este jueves la edición 2026 de Ultra Coahuila en Saltillo. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

La edición 2026 de Ultra Coahuila se realizará del 24 al 26 de julio en la Sierra de Arteaga, con distancias de hasta 160 kilómetros y la participación estimada de 2 mil 800 competidores de distintos países

Ultra Coahuila 2026 volverá a llevar corredores y senderistas a la Sierra de Arteaga durante tres días de actividades programadas para julio del próximo año. La onceava edición de esta competencia de resistencia fue presentada este jueves en Saltillo por autoridades estatales, organizadores y representantes deportivos.

El evento se realizará del 24 al 26 de julio y contempla recorridos entre los 2 mil 18 y los 3 mil 480 metros sobre el nivel del mar, atravesando distintos puntos de la sierra en el municipio de Arteaga. La organización informó que habrá modalidades de 160, 100, 80, 50, 30 y 12 kilómetros, además de una ruta recreativa de senderismo de 12 kilómetros.

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Durante la presentación participaron Martha Moncada Zertuche, titular de la Secretaría de Turismo de Coahuila; Ricardo Sala Núñez, presidente del patronato y director de Ultra Coahuila; José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del INEDEC; Edgar Puentes Montes, director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, y Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

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Los organizadores señalaron que se espera la participación de alrededor de 2 mil 800 corredores provenientes principalmente del continente americano, además de más de 10 mil asistentes que acudirían a las comunidades cercanas donde se desarrollará la competencia.

De acuerdo con los datos presentados, el 57 por ciento de las personas registradas serían hombres y el 43 por ciento mujeres. Entre los países de origen de los participantes destacan México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Perú, Cuba, Honduras, Ecuador, Guatemala y Panamá.

$!La competencia recorrerá distintos puntos de la Sierra de Arteaga entre los 2 mil y 3 mil 480 metros de altitud.
La competencia recorrerá distintos puntos de la Sierra de Arteaga entre los 2 mil y 3 mil 480 metros de altitud. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

La sede principal de salidas y actividades será la zona Hipódromo, ubicada a 1.8 kilómetros del hotel Monterreal, considerado hotel sede del evento. Las competencias de 160, 100 y 80 kilómetros arrancarán el sábado 25 de julio a las 4:00 de la mañana, mientras que la prueba de 50 kilómetros iniciará a las 6:00 horas.

Para el domingo 26 de julio quedaron programadas las salidas de los 30 kilómetros a las 6:00 de la mañana; el senderismo 12K a las 7:00 horas y la carrera de 12 kilómetros a las 8:30 de la mañana.

$!Se espera la llegada de corredores de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y España.
Se espera la llegada de corredores de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y España. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

En cuanto a la premiación, todos los participantes recibirán medalla. En las distancias de 12, 30 y 50 kilómetros se reconocerá a los tres primeros lugares por categoría y rama. Para las pruebas de 80, 100 y 160 kilómetros, la premiación será para los tres primeros sitios absolutos en ambas ramas.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Ultra Coahuila. Los costos van desde mil 200 pesos para senderismo hasta 4 mil 500 pesos para la distancia de 160 kilómetros.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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