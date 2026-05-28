Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael
    La jueza Verónica Viridiana Sandoval condenó a dos elementos de la Guardia Nacional por el ataque ocurrido en Irapuato en 2022. VANGUARDIA

Dos elementos de la Guardia Nacional fueron condenados por el asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel en Guanajuato

La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval dictó sentencia condenatoria contra dos elementos de la Guardia Nacional por el ataque ocurrido el 27 de abril de 2022 en Irapuato, donde murió el estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel y otra alumna resultó herida.

El agente Jesús Ángel A.G., de la Guardia Nacional, fue sentenciado a 54 años de prisión tras ser declarado culpable por el homicidio del estudiante de la Universidad de Guanajuato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suspenden-clases-cuatro-municipios-tras-jornada-de-violencia-en-colima-AO20957142

Por su parte, otro elemento identificado como Iván I. recibió una condena de 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, derivado de las lesiones causadas a una estudiante durante el mismo hecho.

La resolución judicial fue emitida luego de que la jueza considerara válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y los argumentos de los representantes legales de las víctimas.

$!Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael

ÁNGEL YAEL FUE ASESINADO MIENTRAS SE ENCONTRABA A BORDO DE UN VEHÍCULO CON AMIGOS

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022 en la comunidad de El Copal, ubicada en Irapuato, Guanajuato.

Ese día, Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo en una camioneta Ford Ecosport blanca, después de asistir a una reunión estudiantil relacionada con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.

Según las indagatorias, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto al vehículo e iniciaron una persecución.

Posteriormente, los agentes federales dispararon contra la unidad.

Durante el ataque, Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que provocó su fallecimiento.

En el mismo hecho, Edith Alejandra resultó herida por disparo de arma de fuego en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo no presentó lesiones.

PROCESO JUDICIAL SE PROLONGÓ DURANTE CASI CUATRO AÑOS

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República consignó a los elementos Jesús Ángel A.G. e Iván I.; sin embargo, el avance del proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a recursos legales y amparos promovidos por las defensas de los acusados.

El caso permaneció en litigio durante casi cuatro años hasta que, a finales de 2025, concluyeron diversos procedimientos judiciales que permitieron reactivar el juicio en marzo de este año.

Finalmente, la jueza federal emitió las condenas correspondientes contra ambos integrantes de la Guardia Nacional.

FAMILIARES Y ASESORES JURÍDICOS REACCIONARON A LA SENTENCIA

Después de conocerse la resolución judicial, el asesor jurídico de las víctimas, Juan Arredondo Rodríguez, señaló que la sentencia representa el resultado de varios años de litigio.

“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas, que en este caso son las personas más importantes”, declaró.

La sentencia fue considerada un precedente en Guanajuato debido a que se trata de la primera condena contra integrantes de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.

$!Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-22-por-desaparicion-en-febrero-de-una-familia-del-edomex-en-sinaloa-GC20779708

CASO GENERÓ REACCIONES EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El homicidio de Ángel Yael Ignacio Rangel generó reacciones entre integrantes de la comunidad universitaria y organismos defensores de derechos humanos, debido a que las víctimas eran estudiantes y porque las investigaciones señalaron que no existían elementos que justificaran el uso letal de la fuerza.

A lo largo del proceso, familiares y estudiantes realizaron diversas manifestaciones y exigencias públicas para solicitar el esclarecimiento del caso y sanciones contra los responsables.

La resolución judicial también vuelve a colocar en discusión el uso de la fuerza por parte de corporaciones federales en operativos de seguridad pública y los protocolos de actuación aplicados por elementos armados en este tipo de intervenciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
homicidios
sentencias

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


Guardia Nacional

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros, localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

Indep también subasta casa de exlíder de Los Beltrán Leyva
El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el alcance de estos recursos va más allá de la cifra económica.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de empresas farmacéuticas por 21 mil mdp
Aunque la Ley Federal del Trabajo no contempla originalmente descansos obligatorios en junio, autoridades de la Ciudad de México confirmaron un nuevo día feriado para el 11 de junio.

¿Nuevo día feriado para junio de 2026?... solo aplicará para estos trabajadores mexicanos
Desde el pasado 18 de mayo comenzó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria por el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos para Útiles y Uniformes Escolares.

Checa en WhatsApp si tu estudiante quedó en la Beca Rita Cetina para recibir $2,500 al año
Historia. La nueva entrega mostrará a un Spider-Man más maduro y enfrentando nuevos peligros en la ciudad.

Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’
Los Bafana Bafana realizarán su campamento mundialista en Pachuca antes de enfrentar al Tri.

Sudáfrica presenta a sus 26 convocados para enfrentar a México en el Azteca