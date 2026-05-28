$!Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael

El agente Jesús Ángel A.G., de la Guardia Nacional , fue sentenciado a 54 años de prisión tras ser declarado culpable por el homicidio del estudiante de la Universidad de Guanajuato.

La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval dictó sentencia condenatoria contra dos elementos de la Guardia Nacional por el ataque ocurrido el 27 de abril de 2022 en Irapuato, donde murió el estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel y otra alumna resultó herida.

La resolución judicial fue emitida luego de que la jueza considerara válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y los argumentos de los representantes legales de las víctimas.

Por su parte, otro elemento identificado como Iván I. recibió una condena de 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, derivado de las lesiones causadas a una estudiante durante el mismo hecho.

ÁNGEL YAEL FUE ASESINADO MIENTRAS SE ENCONTRABA A BORDO DE UN VEHÍCULO CON AMIGOS

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022 en la comunidad de El Copal, ubicada en Irapuato, Guanajuato.

Ese día, Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo en una camioneta Ford Ecosport blanca, después de asistir a una reunión estudiantil relacionada con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.

Según las indagatorias, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto al vehículo e iniciaron una persecución.

Posteriormente, los agentes federales dispararon contra la unidad.

Durante el ataque, Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que provocó su fallecimiento.

En el mismo hecho, Edith Alejandra resultó herida por disparo de arma de fuego en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo no presentó lesiones.

PROCESO JUDICIAL SE PROLONGÓ DURANTE CASI CUATRO AÑOS

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República consignó a los elementos Jesús Ángel A.G. e Iván I.; sin embargo, el avance del proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a recursos legales y amparos promovidos por las defensas de los acusados.

El caso permaneció en litigio durante casi cuatro años hasta que, a finales de 2025, concluyeron diversos procedimientos judiciales que permitieron reactivar el juicio en marzo de este año.

Finalmente, la jueza federal emitió las condenas correspondientes contra ambos integrantes de la Guardia Nacional.

FAMILIARES Y ASESORES JURÍDICOS REACCIONARON A LA SENTENCIA

Después de conocerse la resolución judicial, el asesor jurídico de las víctimas, Juan Arredondo Rodríguez, señaló que la sentencia representa el resultado de varios años de litigio.

“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas, que en este caso son las personas más importantes”, declaró.

La sentencia fue considerada un precedente en Guanajuato debido a que se trata de la primera condena contra integrantes de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.